Scelte opposte di un Paese smarrito

Viviana

Ponchia

Sarà il caldo, sarà che non ci impegniamo abbastanza per capire. E allora che qualcuno ci aiuti. Se la maternità surrogata potrebbe diventare presto reato universale come la pedofilia, lo stupro e il genocidio, perché il ministero dell’Interno consente al Comune di Milano di riprendere la trascrizione degli atti di nascita di minori nati all’estero con due papà, che evidentemente non hanno trovato la creatura sotto un cavolo? Qui non importa da che parte si sta. Chi accoglie la prima notizia con un "finalmente" ha il diritto di restare perplesso proprio come chi grida "evviva" alla seconda. È la logica a slittare. E purtroppo slitta su una materia che non ha bisogno di altri ostacoli di interpretazione. Per riassumere. Nello stesso Paese si dà il via libera a un sindaco di riconoscere in anagrafe i bimbi con due padri, almeno di quello biologico, venuti al mondo oltrefrontiera. E questo per evitare che il minore si ritrovi in Italia senza nessuno che certifichi il legame con la sua famiglia. Ha senso, no? Niente più serie A o serie B e pazienza se al momento il secondo genitore non ha nessun diritto o dovere, tutto subito non si può fare. Peccato però che, nell’intenzione del centrodestra che ha dato il primo via libera alla Camera, l’utero in affitto dovrebbe diventare un crimine contro l’umanità e sarà sanzionato anche se commessa fuori dai suoi confini. Con pene mica da ridere: da tre mesi a due anni di reclusione e multe da 600mila a un milione di euro. E con l’ulteriore inghippo che per punire un reato in un altro Paese quel reato dovrebbe essere considerato illegale anche lì. Voglio mettermi nei panni di Beppe Sala. Ma anche dei padri, delle madri in ombra complici di nefandezza riproduttiva, dei bambini inermi, del governo evidentemente un po’ confuso e di me stessa, più confusa ancora. Qualcuno vuole spiegarci dove stiamo andando?