Scegliere la crescita, non i sussidi

Maurizio

Sacconi

La manovra di bilancio sarà certamente condizionata dalle oggettive situazioni di bisogno di molte persone e famiglie come dalla prossimità di un importante voto europeo. La ricerca del consenso elettorale si lega necessariamente a quella della coesione sociale, senza la quale non si governano comunità nazionali in cui si è spezzato il rapporto di fiducia tra popolo ed élite. Contano non solo le condizioni materiali del presente, ma anche le aspettative fiduciose di tempi migliori. E quindi si ripropone il nesso tra le politiche sociali e quelle per la crescita economica, resa faticosa dalle ataviche ragioni interne e dall’attuale contesto esterno. Ciò significa, ad esempio, che le azioni di sostegno all’incremento dei redditi dovrebbero incoraggiare la propensione ad assumere e a retribuire meglio il lavoro in funzione della produttività. Si rivelerebbe utile a questi scopi la riduzione strutturale del cuneo contributivo non previdenziale (malattia, sicurezza, ammortizzatori) e di quello fiscale ove connesso a erogazioni aziendali per meriti, professionalità, scomodità, benessere. L’egualitarismo salariale, che ritorna in voga nella sinistra sindacale, genera solo depressione e fuga dei migliori. Anche quando si vuol dare una più solida prospettiva previdenziale ai giovani, una cosa è ipotizzare una prestazione minima garantita, un’altra è rendere meno onerose e più lunghe le contribuzioni figurative per periodi di apprendimento, o incoraggiare l’adesione ai fondi collettivi complementari. Nelle stesse politiche per salute vi è una bella differenza tra la reintroduzione del ‘piè di lista’ per i disavanzi strutturali e premiare i meriti delle professioni sanitarie. O, ancora, nelle azioni positive per il lavoro è più utile assegnare una ‘dote’ per la ricerca attiva dei disoccupati che finanziare i centri per l’impiego. Il nodo, insomma, sarà tra assistenza e crescita.