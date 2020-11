Milano, 4 novembre 2020 - C’è più di un aroma di antico, più di una tessera che rimanda alla mala d’antan, nel clamoroso assalto alla filiale della Crédit Agricole di via Stoppani a Milano. Due rapinatori che si presentano all’ingresso, all’orario di apertura, e spianano le pistole. Cinque complici scaturiti da un buco del pavimento, collegato a un cunicolo che passa dai sotterranei. Una breve colluttazione con il direttore. Lo stesso scavo usato per la ritirata, con alcune cassette di sicurezza perché la fuga di una delle dipendenti ha impedito l’attacco alla cassaforte, forse il principale obiettivo. E poi via per le fogne. Per il resto rapidità, precisione preparazione, logistica. Nella storia criminale milanese ’banda del buco’ non è una semplice locuzione e quelli...

Milano, 4 novembre 2020 - C’è più di un aroma di antico, più di una tessera che rimanda alla mala d’antan, nel clamoroso assalto alla filiale della Crédit Agricole di via Stoppani a Milano. Due rapinatori che si presentano all’ingresso, all’orario di apertura, e spianano le pistole. Cinque complici scaturiti da un buco del pavimento, collegato a un cunicolo che passa dai sotterranei. Una breve colluttazione con il direttore. Lo stesso scavo usato per la ritirata, con alcune cassette di sicurezza perché la fuga di una delle dipendenti ha impedito l’attacco alla cassaforte, forse il principale obiettivo. E poi via per le fogne. Per il resto rapidità, precisione preparazione, logistica.

Nella storia criminale milanese ’banda del buco’ non è una semplice locuzione e quelli che l’hanno tradotta in azione non avevano nulla da spartire con la batteria sgangherata dei soliti ignoti che, praticato il fatidico buco, si ritrova in cucina a consumare (e con gusto) un piatto di pasta e ceci.

Seri professionisti quelli che entrano in azione la vigilia di Natale del 2001. Lavorano con tutta calma nella giornata del 25 dicembre e forse anche in quella di Santo Stefano per svaligiare il caveau dell’allora Banca Cariplo di via Verdi, a due passi dalla Scala. Per appropriarsi di un tesoretto di contanti e cassette di sicurezza hanno tagliato con un flessibile una porta di ferro che dava su un cortiletto interno, sul retro della banca, per poi accedere a un corridoio seminterrato in prossimità del caveau.

Appartiene a un passato ancora più prossimo lo spettacolare colpo alla Banca Popolare di Novara di piazza Otto Novembre. E’ il 12 agosto del 2016, in una città semivuota e quasi silenziosa. I cinque rapinatori, pare tutti italiani, uno con accento napoletano, sbucano nel seminterrato della banca poco prima dell’apertura. Uno solo è armato e costringe un impiegato ad aprire la porta blindata del caveau. Razziata una novantina delle 300 cassette di sicurezza di sicurezza, fuggono dallo stesso tunnel sotterraneo. La storia si ripete. Le tecniche si tramandano.

Nuove generazioni succedute alle vecchie, quelle generate dall’esperienza bellica, che si ritrovano padrone di una Milano senza padroni. Nel secondo dopoguerra debutta il primo bandito, Ezio Barbieri, con le sue scorrerie a bordo di una Lancia Aprilia. Nel 1957 un primo spartiacque con la rapina in piazza Wagner: per la prima volta i banditi impiegano un mezzo a motore per assaltare un portavalori. E’ solo un prologo. Sono in sette. L’organizzazione è meticolosa. Mesi di sopralluoghi. In tuta blu e passamontagna, nella mattinata nebbiosa del 27 febbraio 1958, rapinano il furgone portavalori della Banca Popolare tra via Osoppo e via Caccialepre. Bottino siderale: 614 milioni.

E’ l’apogeo, il punto più alto e insieme il canto del cigno di una malavita al tramonto. Premono e si insediano, nel decennio che seguirà, le bande venute da fuori, sempre più organizzate e prive di scrupoli, ingolosite dalle nuove ricchezze della metropoli. C’è ancora spazio per uno come Luciano Lutring, che l’inventiva di un cronista battezza ’il solista del mitra’ per via di una custodia di violino abbandonata per fuggire. Un solista, appunto.

I tempi sono cambiati. I mitra gorgogliano. A Milano si è insediato un nutrito ’clan dei marsigliesi’, in cerca di un rifugio sicuro e di prede appetitose. Alle 16.30 del 15 aprile 1964 un commando che pare addestrato militarmente isola la centralissima via Montenapoleone e irrompe nell’oreficeria Colombo. Le raffiche di mitra sono reali. Terrorizzano la gente e risvegliano Milano dal suo dolce torpore. Tre anni dopo i mitra crepitano e uccidono. La banda Cavallero plana da Torino su Milano. E’ il 25 settembre del ‘67. L’obiettivo è il Banco di Napoli di Largo Zandonai. Qualcosa va storto. Quando carabinieri e polizia li intercettano, i banditi sparano sulla folla. I morti sono quattro, i feriti una ventina.