Scatta l’ora della Lotteria Italia. Più premi e nuovi paperoni . I cinque milioni vinti a Lodi

Poco dopo mezzanotte Stefano De Martino, durante la trasmissione ’Affari tuoi’, ha letto assieme a Gianni Morandi il codice vincente (T173756) del primo premio da 5 milioni della Lotteria Italia, andato a Somaglia, nel Lodigiano. Il jackpot rimane, quindi, in Lombardia, dopo la vittoria dello scorso anno a Milano. Il secondo premio (serie T378442) da 2,5 milioni di euro è stato venduto a Pesaro. Il terzo biglietto vincente (2 milioni) è stato pescato a Palermo. Il quarto a Torino (1,5 milioni) e il quinto a Dolo (Venezia). Il sogno della dea bendata continua a fare breccia nel cuore degli italiani.

I dati relativi alle vendite dei biglietti hanno fatto registrare un incremento del 29%, con 8,6 milioni di tagliandi staccati a fronte dei 6,7 dello scorso anno. In totale sono 280 i premi, contro 210 della scorsa edizione. In palio un totale di 21 milioni per un’edizione che ha visto aumentare di una le categorie dei riconoscimenti: da tre si passa a quattro, con i premi anche da 20mila euro. Oltre ai big five, ci sono dunque 25 premi da 100mila euro, 50 da 50mila e 200, appunto, da 20mila euro.

Sul piano regionale aumentano del 41% le vendite dei biglietti in Lombardia. Secondo l’agenzia specializzata Agipronews, per l’edizione 2024 il totale tocca quota 1,4 milioni di biglietti, numeri che piazzano la regione – probabilmente grazie al traino delle tante vincite 2024 – al secondo posto in Italia per tagliandi acquistati, dopo il Lazio con 1,5 milioni (+0,5%). Al terzo posto la Campania con 900mila tagliandi, per un aumento del 39%. Seguono Emilia-Romagna e Piemonte, con 805mila (+ 30,2%) e 623mila tagliandi staccati. Boom anche in Umbria, dove il numero di tagliandi venduti è passato da 132mila a 173mila (+31%), e in Trentino Alto Adige, dove la quantità è cresciuta del 63%. Nelle Marche venduti 202.820 biglietti, il 24,6% in più rispetto all’edizione dello scorso anno. Grande successo delle vendite anche in Toscana, con 600.078 tagliandi staccati, per un +29% annuale. Come incremento percentuale, al primo posto c’è Oristano, che segna un aumento del 53%, dai 9.060 dell’edizione 2023 ai 13.800 di oggi. Al secondo gradino del podio si piazza Isernia, che conta 8.560 tagliandi, per un incremento del 50%. Terzo posto per Teramo, dove si è raggiunto il totale di 56.680 (+46%). Impennata notevole anche a Rimini (44%), Potenza (+42%) e Novara (+41%).

L’anno d’oro – ricorda l’agenzia Agimeg – rimane però il 1988-89, quando furono venduti oltre 37,4 milioni di biglietti. Quell’anno la Lotteria Italia era abbinata al programma televisivo ‘Fantastico 9’, condotto dal duo Montesano-Oxa.

Ci sono, però, anche record negativi. Incredibile, ma a volte succede che qualcuno si dimentichi di riscuotere o che non si accorga di aver vinto. Dal 2002 non sono stati riscossi premi per circa 31 milioni. In quel caso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli decise di assegnare due primi premi da 5 milioni nell’edizione successiva. Da segnalare quest’anno la forte crescita della vendita dei biglietti on line, passata dai 149.706 della scorsa edizione ai 216.903 del 2024-2025, per un +44,9%.