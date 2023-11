Scatta la nostra raccolta fondi. Un aiuto concreto per i toscani

È il momento dell’aiuto concreto per i tanti toscani colpiti dall’alluvione che giovedì notte ha devastato il territorio con particolare violenza. Proprio perché in situazioni di estrema difficoltà come questa è fondamentale intervenire tempestivamente, il Gruppo Monrif, con le proprie testate QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!, ha lanciato un appello ai propri lettori per aiutare le popolazioni. Appello subito raccolto, condiviso e rilanciato da chi è legatissimo alla Toscana come Carlo Conti e Giorgio Panariello. Per contribuire alla raccolta è possibile effettuare un bonifico al conto corrente bancario Un aiuto per la toscana. Iban IT21U0867302801000000913630, aperto presso la Chianti Banca (codice Bicswift per i bonifici esteri ICRAITRRIP0). I fondi raccolti saranno destinati a interventi urgenti e all’assistenza delle popolazioni sfollate.