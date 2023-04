Scatena il panico in taxi e picchia l’agente Nei guai il figlio di Costacurta e Colombari

Fine serata agitato quello di martedì per Achille Costacurta (a sinistra nella foto), 18 anni, figlio dell’ex calciatore del Milan e della Nazionale Alessandro e della modella, attrice e conduttrice Tv Martina Colombari, con la quale ha partecipato alla trasmissione Pechino Express. Poco dopo le 23, il ragazzo è salito a bordo di un taxi in zona Tortona a Milano, ma dopo pochi minuti avrebbe iniziato a dare in escandescenze. Il conducente si è avvicinato a una pattuglia di agenti della polizia locale, dicendo ai vigili che il passeggero stava danneggiando il suo veicolo e urlava frasi senza senso. Gli agenti sono riusciti ad aprire le portiere, ma uno di loro è stato colpito con un cazzotto dal ragazzo, che poi è stato immobilizzato. Il 18enne è stato indagato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. All’alba è stato affidato al padre.