Scandalo Epstein . I Clinton al Congresso

La commissione sorveglianza della Camera americana ha convocato a testimoniare undici pezzi da novanta della politica americana per il caso Epstein. Tra gli altri anche l’ex presidente Bill Clinton e l’ex segretaria di Stato Hillary Clinton (insieme nella foto), nonché gli ex procuratori generali Merrick Garland, Bill Barr, Alberto Gonzales, Jeff Sessions, Loretta Lynch ed Eric Holder, e gli ex direttori dell’Fbi James Comey e Robert Mueller.

Il presidente della commissione, il repubblicano James Comer ha anche stabilito un calendario delle udienze: si inizia con Barr il 18 agosto e si finisce con i Clinton il 9 e il 14 ottobre. La commissione ha anche inviato una lettera all’attorney general Pam Bondi chiedendo, entro il 19 agosto, tutti i file a disposizione del dipartimento di Giustizia sull’indagine Epstein.

Intanto, secondo quanto riferito da funzionari della Casa Bianca alla Cnn, Trump starebbe valutando la possibilità di pubblicare la trascrizione del colloquio di Maxwell con il vice procuratore americano Todd Blanche.