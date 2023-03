Sbarchi e naufragi Altri 29 morti in mare La nave di Banksy fermata a Lampedusa

di Giulia Prosperetti Prosegue l’ondata di sbarchi dalla Tunisia che, secondo le stime, potrebbe portare nel giro di pochi mesi alla partenza di circa 900mila persone. Con l’arrivo di quasi mille migranti sulle coste italiane ieri si è raggiunta la cifra record di oltre 4mila arrivi in tre giorni. In 48 ore sono state soccorse, sotto il coordinamento della Guardia Costiera italiana, oltre 3.300 persone a bordo di 58 imbarcazioni e si sono registrati svariati sbarchi a Lampedusa, a Roccella Jonica e a Bari. E mentre centinaia di migliaia di subsahariani sono pronti a imbarcarsi dalle coste del Paese nordafricano aumenta il drammatico bilancio dei morti delle traversate in mare. Sono 29 i cadaveri recuperati dalla Guardia costiera tunisina in seguito ai due nuovi naufragi che hanno segnato la giornata di ieri. La prima delle due imbarcazioni affondate, partita da Jebeniana, (Sfax), ha fatto naufragio nella notte a 36 miglia dalle coste tunisine. Le 21 vittime sono state recuperate anche grazie al contributo di alcuni pescherecci, in due operazioni distinte. La seconda imbarcazione è invece affondata al largo di Mahdia. In questo caso la Guardia costiera ha recuperato i corpi di 8 persone ed è riuscita a salvare 11 migranti di...