Professor Garattini, un gruppo di parlamentari riapre il dibattito sulla legalizzazione della cannabis, che cosa ne pensa?

"Un pessimo segnale – risponde Silvio Garattini, presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano – proprio nel momento in cui ci preoccupiamo della nostra salute tocca assistere a un’iniziativa che riprende l’argomento della cannabis come droga leggera. Astenersi dalle droghe rientra nei principi della prevenzione. I giovani che consumano cannabis hanno problemi cognitivi, deficit di concentrazione, faticano a studiare, sviluppano un senso di distacco dal contesto sociale in cui vivono".

C’è una cultura che lascia intendere che la canapa sia inoffensiva, anzi utile e ricreativa.

"Dati oggettivi indicano, a distanza di quindici anni dal consumo, un incremento dei disturbi mentali, emergono sintomi depressivi, ansia, finanche la schizofrenia. La cannabis va considerata una porta di entrata anche per altri tipi di droghe, inizi e non sai come andrà a finire. Abbiamo assestato un duro colpo ai giovani tenendo chiuse le scuole, mettendo l’istruzione per ultima. Si aprono discoteche, ma le università sono ferme. Vogliamo aggiungere la disponibilità delle droghe? Io non sono per mettere in prigione la gente, ma occorre dare consapevolezza che droghe, tabacco e alcol rovinano la nostra esistenza".

Quei politici sottovalutano le conseguenze?

"Evidentemente c’è un atteggiamento poco responsabile. Purtroppo abbiamo già commesso l’errore di aprire negozi che promuovono la cannabis, anche come ingrediente nei prodotti alimentari".

Ma i firmatari sostengono che il principio attivo andrebbe anzi utilizzato più diffusamente come farmaco.

"Questo è un altro ragionamento fuori luogo, sarebbe come dire che siccome la morfina si dimostra utile contro il dolore dobbiamo renderla disponibile a tutti".

Lei cosa risponderebbe in Parlamento?

"Direi che la cannabis viene già prescritta per lenire il dolore, gli effetti collaterali della chemioterapia, la spasticità nei pazienti che hanno la sclerosi multipla o altre neuropatie simili. La produce l’Istituto chimico farmaceutico militare di Firenze, con distribuzione in farmacia. Insomma è una terapia somministrabile sotto la responsabilità del medico, anche se mancano approvazioni specifiche da parte dalle autorità regolatorie. Quindi, niente fai da te o altri espedienti per aggirare la legge".