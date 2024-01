Sbaglia la manovra nel parcheggio: con l’auto finisce nel lago di Como. Muore una donna, feriti due amici

Una manovra errata con l’auto nell’area di posteggio prima di arrivare all’abbazia di Piona, è all’origine della tragedia di Colico, centro dell’Alto lago di Como (Lecco). Nell’incidente ha perso la vita una 56enne mentre gli altri due occupanti della vettura, un 79enne e un 60enne sono stati ricoverati d’urgenza e in condizioni critiche negli ospedali di Gravedona (Como) e Varese. Gli inquirenti, coordinati dalla procura di Lecco, stanno lavorando principalmente sull’ipotesi della possibile errata manovra del conducente, anche se saranno le perizie tecniche a stabilire esattamente la dinamica. La vettura ha compiuto un volo di 40 metri, finendo nelle acque del lago. I vigili del fuoco – decisivo l’intervento di un pompiere fuori servizio per salvare i feriti – sono poi riusciti a imbragare il mezzo, per evitare che si potesse inabissare.