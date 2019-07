Savona, 14 luglio 2019 - E' arrivato dalla spiaggia, durante una serata di karaoke in corso in un ristorante in riva al mare, ed ha fatto fuoco uccidendo la ex moglie, ferendo un'altra donna e colpendo di striscio una ragazza, poi è fuggito. Il killer è un ex carabiniere di 48 anni, Domenico Massari, la vittima si chiamava Deborah Ballesio, 40 anni.

E' successo al ristorante del bagno 'aQuario' in via Nizza a Savona. L'uomo quando è arrivato ha iniziato a sparare tra la gente. Mentre faceva fuoco contro la ex le avrebbe gridato "ti ricordi di me?", secondo il racconto dei testimoni, poi avrebbe esploso più di cinque colpi di pistola. La donna era la animatrice della serata.

Sul posto sono giunti i carabinieri e le ambulanze. Il killer è fuggito armato di pistola. Le altre due donne colpite sono una 62enne, che ha un proiettile in una gamba ed è stata trasportata all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, e un'altra ragazza ferita di striscio, ora in cura all'ospedale San Paolo di Savona.

Già in passato tra i due c'erano stati seri problemi. Massari nell'agosto del 2015 diede fuoco al locale di lap dance 'Follia' di Altare, gestito proprio dalla moglie. Tra liti, molestie e reazioni violente, l'ex carabiniere allora aveva patteggiato tre anni e due mesi per le accuse di danneggiamenti e stalking, con aggiunto il divieto di avvicinarsi alla donna.