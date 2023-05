Savona, donna uccisa per strada con un colpo di pistola alla testa. Il killer è stato fermato

Savona, 6 maggio 2023 – Un colpo di pistola in piena notte, una donna di 28 anni uccisa. Poi la telefonata del killer ai soccorritori.

Un rebus in piena regola per i poliziotti della squadra mobile di Savona che nelle prossime ore terranno una conferenza stampa per spiegare i dettagli di questo delitto.

Il killer ha chiamato i soccorsi

L'omicidio è avvenuto verso le due della notte scorsa nei giardini di piazza delle Nazioni, vicino alla stazione ferroviaria. Dopo aver sparato alla donna, il killer – cittadino africano di 27 anni, regolare in Italia – ha chiamato i soccorsi. Sono arrivate ambulanze e automedica. Ma il colpo di pistola alla testa non ha lasciato scampo alla donna. L’omicida è stato individuato e fermato dalla polizia.

Il movente

Ancora da ricostruire il movente del delitto. La telefonata del killer ai soccorsi lascia pensare quasi a un tardivo pentimento e a una pista passionale. Ma le indagini sono in corso.

(Notizia in aggiornamento)