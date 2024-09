Sasso contro Pregliasco. Il virologo era sul palco

Un sasso lanciato sul palco, al virologo Fabrizio Pregliasco, mentre, rispondendo a una domanda, parla di Covid. È accaduto a Barletta, alla manifestazione ‘Oscar del libro’, all’Anfiteatro Castello, dove il virologo era presente per un premio al suo libro ’I superbatteri. Una minaccia da combattere’, scritto co Paola Arosio. "È assurdo: parlavo in termini tranquilli di convivenza con questo virus, da non sottovalutare peri fragili. Niente altro. Si è davvero esagerato", ha detto Pregliasco.