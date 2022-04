Sassari, operaio di 23 anni travolto e ucciso da un ponteggio

Sorso (Sassari), 15 aprile 2022 - Tragedia sul lavoro in Sardegna, un operaio di 23 anni, Salvatore Piras, ha perso la vita travolto da un ponteggio a Sorso, in provincia di Sassari. L'incidente mortale è avvenuto intorno alle 12 nella zona artigianale. Dalle prime ricostruzioni dell'accaduto il giovane, originario di Ossi (Sassari), è stato investito dai tubi di un'imparcatura che stava caricando su un camioncino Iveco. Forse per il forte vento alcuni tubi metallici gli sono crollati addosso colpendolo alla testa e uccidendolo.

Sul luogo della tragedia sono giunti i Vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri della Compagnia di Porto Torres, guidati dal maggiore Danilo Vinciguerra, inoltre stanno indagando anche gli operatori dello Spresal, il Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della Regione Sardegna, e della Asl di Cagliari.