Sassari, incidente: guida ubriaco bevendo whisky e filma in diretta il suo schianto

Sassari, 10 giugno 2022 - Si schianta ubriaco al volante, mentre si sta scolando una bottiglia di whisky, e sta filmando la bravata in diretta su Facebook. Un filmato che prova della sua follia, che ora è già in mano alla polizia locale. Così un 36enne residente a Porto Torres, si è guadagnato la prima pagina del quotidiano La Nuova Sardegna, che ha raccontato l'incredibile incidente, dove è rimasta ferita una famiglia e fortunatamente in maniera lieve.

La folle corsa è avvenuta poco dopo le 18 sulla trafficata ex 131, in direzione di Porto Torres. Nel filmato il 36enne dà una sorsata decisa alla bottiglia di whisky e dopo lancia la sua Fiat Punto bianca lungo la strada statale a quattro corsie alle porte di Sassari, a velocità elevata, passando le auto a sinistra, poi a destra, infine nell'ultimo scarto tra le vetture perde il controllo: la sua auto inizia a girarsi, ne tocca un'altra e si ribalta con i vetri che vanno in fratumi e le lamiere controrte.

Per l'autista, uscito sono con pochi graffi dallo scontro, si prospettano non pochi guai: visto che ha messo a rischio la sua vita e quella di altri automobilisti rischia il ritiro della patente (Praticamente certo) e una condanna a 1 anno di carcere. Inoltre la sua chiara alterazione psicofisica al momento dei soccorsi ha fatto scattare l'alcol test in ospedale, che ha confermato la grande quantità di alcol ingerita dall'uomo. Le sue responsabilità penali saranno accertate dalla polizia locale sotto la guida del dirigente Gianni Serra.