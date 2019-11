Bologna, 24 novembre 2019 - "La pagina 6000 sardine è stata oscurata pochi minuti fa senza giusta causa." Lo comunicano le sardine su una pagina social gemella e lo conferma all'Ansa Mattia Sartori, portavoce dei quattro ragazzi di Bologna. "In mancanza di post offensivi, violenti o lesivi dei diritti della persona, è stata comunque bersaglio di un gran numero di segnalazioni. Questo ha automaticamente generato l'oscuramento della pagina. Siamo fiduciosi che possa tornare on-line nelle prossime ore, ma non abbiamo certezza dei tempi. Si vede che un mare silenzioso fa molto più rumore di quanto si possa pensare", scrivono.

E su Twitter, negli ultimi minuti, sta prendendo piede l'hastag "nessuno tocchi le sardine".

"La pagina Facebook '6000 sardine' è stata oscurata per il numero eccessivo di segnalazioni, che ha fatto scattare la tagliola dell'algoritmo di Facebook. Un'evidente operazione di sabotaggio". E' quanto si legge sulla pagina Facebook di Piu' Europa. "Esprimiamo solidarietà ai promotori dei flash mob delle sardine e auspichiamo che la loro pagina possa tornare visibile il prima possibile: l'Italia non è la Russia e non lo diventerà. E non c'è algoritmo che possa oscurare le piazze di questi giorni", conclude la nota di Piu' Europa.

"'Si vede che un mare silenzioso fa molto più rumore di quanto si possa pensare. Non credo che su quella pagina sia stato postato alcun post vergognoso ed offensivo. Ma forse i piccoli pesciolini, diventando tanti, tantissimi, spaventano gli squali". Commenta sui social Nicola Morra (M5s), presidente della commissione Antimafia.