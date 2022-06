Sardegna, morta la 70enne punta da una zecca. Le raccomandazioni dell'Iss

Lanusei (Nuoro), 6 giugno 2022 - Una pensionata 70enne era stata punta da una zecca: è morta questa mattina nel reparto di Rianimazione di Lanusei (Nuoro) dov'era stata ricoverata quattro giorni fa.

La donna, originaria di Ulassai, in Ogliastra, era stata portata in ospedale in seguito a una grave infezione, la rickettsiosi, provocata da una puntura di

zecca.

La 70enne era arrivata in ospedale il 2 giugno scorso, quando il suo quadro clinico era già molto grave: febbre altissima, mal di testa, stanchezza, dolori muscolari e alle articolazioni. Alcuni giorni prima si era accorta di avere sulla cute l’insetto, liberandosene subito ma senza darne troppo peso perchè non accusava alcun sintomo.

La situazione è però peggiorata, fino al ricovero in ospedale e alla conferma della diagnosi. I medici hanno iniziato subito a somministrarle le terapie del caso, ma l’anziana non ha mai risposto alle cure.

Che cosa sono le zecche?

Spiega il sito dell'Iss, l'istituto superiore di sanità: "Le zecche sono artropodi, appartenenti all’ordine degli Ixodidi compreso nella classe degli Aracnidi, la stessa di ragni, acari e scorpioni. Si tratta di parassiti esterni, delle dimensioni che variano da qualche millimetro a circa 1 centimetro secondo la specie e lo stadio di sviluppo. Il corpo tondeggiante e il capo non distinguibile dal corpo, è munito di un apparato boccale (rostro) in grado di penetrare la cute e succhiare il sangue degli ospiti".

Quante specie di zecche esistono e dove?

Le zecche, chiarisce l'Iss, sono diffuse in tutto il mondo e se ne conoscono circa 900 specie, 36 quelle note in Italia.

Quali malattie trasmettono le zecche?



"Gli Ixodidi - mette in guardia l'Iss - sono in grado di trasmettere all’uomo gli agenti patogeni responsabili di alcune patologie, quali: la borreliosi di Lyme, l’ehrlichiosi, le febbri bottonose da rickettsiae, la tularemia, la febbre Q, la babesiosi, l’encefalite virale ed anche la febbre emorragica Crimea-Congo, associata in particolare a specie del genere Hyalomma".

Qual è la stagione più pericolosa?

"Con l’inizio della bella stagione - chiarisce la scheda dell'Istituto superiore di Sanità - le zecche abbandonano lo stato di quiescenza invernale e si avviano alla ricerca di un ospite da parassitare. Nei mesi primaverili ed estivi è quindi più frequente imbattersi nel cosiddetto “morso da zecca”. La puntura della zecca non è di per sé pericoloso per l’uomo, i rischi sanitari dipendono invece dalla possibilità di contrarre infezioni trasmesse da questi animali in qualità di vettori".

Qual è la cura?

Scrive l'Iss: "La maggior parte di queste malattie può essere diagnosticata esclusivamente sul piano clinico, ma una pronta terapia antibiotica, nelle fasi iniziali, è generalmente risolutiva in particolar modo per le forme a eziologia batterica. Solo raramente (fino al 5% dei casi) e in soggetti anziani o bambini queste infezioni possono essere pericolose per la vita".

Che precauzioni adottare?



Tra i suggerimenti anche quello di indossare abiti chiari, che rendono più visibile l'ospite indesiderato. Non addentrarsi dove l'erba è più alta e in ogni caso, al termine di ogni escursione, "effettuare un attento esame visivo e tattile della propria pelle, dei propri indumenti e rimuovere le zecche eventualmente presenti. Le zecche tendono a localizzarsi preferibilmente sulla testa, sul collo, dietro le ginocchia, sui fianchi".

Come si rimuove una zecca?



Si raccomanda l'Iss: non utilizzare mai per rimuovere la zecca alcol, benzina, acetone, trielina, ammoniaca, olio o grassi, né oggetti arroventati, fiammiferi o sigarette "per evitare che la sofferenza indotta possa provocare il rigurgito di materiale infetto e un ulteriore affondamento del parassita nella pelle dell’ospite". Bisdogna invece afferrarla "con una pinzetta a punte sottili, il più possibile vicino alla superficie della pelle, e rimossa tirando dolcemente cercando di imprimere un leggero movimento di rotazione".