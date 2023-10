Sardegna, Ferrari contro un camper. Nel frontale muore una coppia di turisti svizzeri

Cagliari, 2 ottobre 2023 - Tragico incidente nel sud della Sardegna: una coppia di turisti svizzeri ha perso la vita nello scontro frontale della Ferrari su cui viaggiavano contro un camper. Le vittime, marito e moglie di 63 e 67 anni, sono morti tra le fiamme della vettura.

L'incidente è avvenuto avvenuto a San Giovanni Suergiu sulla statale 195 Sulcitana, la coppia aveva noleggiato la Ferrari per partecipare alla Sardinia Supercar Experience, un raduno di macchine di lusso in partenza oggi da Teulada e che si sarebbe conclusa tra qualche giorno a Olbia. Lo scontro è avvenuto quando la vettura in sorpasso non ha potuto evitare il camper con targa svizzera che arrivava nella corsia opposta. Sul camper si trovavano una coppia altoatesina residente a Selva di Val Gardena, 62 anni lui e 61 lei. Nella carambola è rimasta coinvolta anche una Lamborghini con due indiani provenienti da Mumbai, entrambi feriti, e un furgone.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale stazione, la Ferrari ha tentato un sorpasso azzardato ed è finita contro l'altro mezzo che viaggiava in direzione contraria in un tratto della strada statale 195. La strada è stata chiusa in entrambe direzioni all'altezza del km 96,300.