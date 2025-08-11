Sardegna: bimbo di 4 anni muore per colpo di calore. Si era ‘nascosto’ nell’auto parcheggiata al sole

Sassari, 11 agosto 2025 – Vacanza in Sardegna finita in tragedia per una famiglia romena. Un bambino di 4 anni è morto per un colpo di calore dopo essere rimasto nell'auto parcheggiata sotto il sole. A nulla è servito il trasferimento da Olmedo all'ospedale Gemelli di Roma, il piccolo si è spento oggi dopo cinque giorni di agonia.

Secondo quanto appurato dai carabinieri della Compagnia di Alghero, mercoledì pomeriggio, il piccolo ha approfittato di un momento di riposo dei genitori, era uscito di casa e quando papà e mamma si erano accorti della sua assenza lo avevano cercato trovandolo privo di sensi nella loro auto parcheggiata davanti casa sotto il sole cocente.

Il bambino era dunque stato trasportato d'urgenza dal 118 all'ospedale di Sassari, dove era arrivato in condizioni critiche, tanto da richiedere il ricovero in rianimazione. La diagnosi dei medici era stata di un colpo di calore dovuto a un'esposizione prolungata al sole o alle alte temperature, nel suo caso la permanenza nell'auto dei genitori.

Venerdì sera, dato che le condizioni del piccolo non erano migliorate, medici e famiglia avevano deciso per il trasferimento in elisoccorso a Roma, al Policlinico Gemelli, per cure più appropriate. Nonostante tutte le azioni messe in campo dagli specialisti della rianimazione pediatrica dell'ospedale universitario romano, per il bimbo non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto comunicato dal nosocomio della capitale, “è morto a causa di un danno cerebrale irreversibile”. Sulla tragedia è stata aperta un'inchiesta, che ora per competenza passa alla Procura di Roma.