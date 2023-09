Sardegna, arrestata l’ex assessore all’agricoltura Gabriella Murgia per associazione mafiosa

Cagliari, 27 settembre 2023 – Maxi operazione dei Ros in Sardegna, c'è anche l'ex assessore all'agricoltura della Regione Sardegna, Gabriella Murgia, tra i destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare per associazione a delinquere di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, abuso d'ufficio, rivelazione di segreto d'ufficio e corruzione, notificata all'alba a 31 persone in Sardegna e in altre regioni d'Italia dai carabinieri del Ros. Tra gli altri nomi trapelati, c'è anche quello del nipote di Graziano Mesina, Tonino Crissantu.

Gabriella Murgia è una dipendente della Regione e in particolare dell'Agenzia regionale per il lavoro. E' stata eletta nella prima giunta dell'attuale presidente Christian Solinas ed è stata nominata (a sorpresa) assessore all'Agricoltura oltre che presidente della Commissione regionale per le pari opportunità.