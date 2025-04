L’ultimo messaggio di Sara Campanella alle amiche: “Dove siete, il malato mi insegue”. E spunta una testimone

Messina, 1 aprile 2025 – "Dove siete che sono con il malato che mi segue?". È uno ultimi messaggi inviati alle amiche da Sara Campanella, la studentessa 22enne uccisa ieri a Messina da un compagno di università. E poi le urla all’aguzzino che da due anni la perseguitava: "Basta, lasciami, basta".

Sono gli ultimi concitati momenti di vita di Sara, ennesima vittima di femminicidio. Ad accoltellarla per strada è stato il 27enne Stefano Argentino che, dopo averla colpita a morte, è scappato con la lama in mano, lasciandola in una pozza di sangue. Lo ha raccontato una testimone sentita dagli inquirenti.

La ragazza era "piegata su se stessa”. Ha gridato, ma "dopo poco ha smesso", forse perché già in agonia. Lo studente è stato inseguito per decine di metri da un giovane che, tuttavia, non è riuscito a raggiungerlo per bloccarlo.

Sono stati i testimoni a fornire una descrizione del ragazzo. "Aveva i capelli corti, un giubbotto e uno zaino scuri”. Dopo una lunga caccia all’uomo, i carabinieri lo hanno trovato in un’abitazione di Noto (Siracusa) ed è stato subito arrestato con l’accusa di omicidio.

Gli ultimi messaggi di Sara alle amiche

Sara – che è stata accoltellata in viale Gazzi a Messina – potrebbe aver capito che la situazione stava precipitando tanto che dopo avere incontrato il 27enne – arrestato per omicidio – ha scritto alle amiche. Pare che Argentino la perseguitasse da due anni e quel giorno Sara sembrava piuttosto allarmata.

"Dove siete che sono con il malato che mi segue?", ha scritto in un messaggio alle amiche poco prima di essere pugnalata al collo. A raccontarlo sono state le stesse amiche della giovane parlando con gli inquirenti.

Ieri, dopo le lezioni, Stefano Argentino, lo studente 27enne arrestato per l'omicidio, avrebbe chiesto alle ragazze dove si trovasse Sara e l'avrebbe raggiunta. Quando l'ha visto, la giovane ha subito scritto alle amiche chiedendo di raggiungerla. Ma pochi istanti dopo è stata uccisa con tre fendenti mortali.

La 22enne era originaria di Misilmeri, in provincia di Palermo, e studiava Tecniche di laboratorio biomedico del Policlinico di Messina, la stessa facoltà frequentata da Argentino.

I vocali di Argentino, i pm: “Strategia molesta”

Più volte Sara Campanella aveva manifestato alle amiche il timore per le attenzioni moleste del ragazzo. “Con cadenza regolare – si legge nel provvedimento di fermo del giovane indagato, Stefano Argentino – importunava la vittima, proponendosi, chiedendole di uscire e di approfondire il loro rapporto, non fermandosi neppure innanzi al rifiuto della ragazza”.

La studentessa aveva inviato alle amiche diversi messaggi vocali ricevuti dal collega di corso "in cui – scrivono i magistrati – l'indagato dava prova di un'autentica strategia molesta".

Quella volta che l’amica ‘salvò’ Sara

In un'occasione una delle amiche all'interno dell'università, era dovuta intervenire per allontanare Argentino che si lamentava che Sara "non gli sorrideva come in passato". Le due amiche hanno raccontato che il giorno del delitto, dopo le lezioni, Argentino aveva chiesto loro dove si trovasse Sara e, capito che la stessa era rimasta indietro, era andato a cercarla.

Il sindaco di Noto: "Attoniti e increduli”

"Una tragedia che ha sconvolto me come l'intera comunità di Noto. Siamo attoniti e increduli. Ho appreso la notizia dalla stampa stamani, non conoscevo il ragazzo né la famiglia. Di fronte a questo dramma insensato non posso che esprimere cordoglio e vicinanza, a nome dell'intera città di Noto, alla famiglia di Sara, alla quale ci stringiamo in questo momento di immenso dolore". A dirlo è Corrado Figura, sindaco di Noto (Siracusa), la cittadina dell’omicida.

Argentino è stato fermato dai carabinieri, dopo una vera e propria caccia all'uomo: lo hanno rintracciato in un'abitazione a Noto, suo paese d''origine.