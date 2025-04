L’agonia di Sara Campanella, uccisa con 5 coltellate. La madre di Argentino: “Mi ha telefonato: voleva uccidersi”

Messina, 5 aprile 2025 – È stata uccisa con 5 coltellate tra la schiena e il collo. L’agonia di Sara Campanella è durata qualche minuto, fino a quando la lama non ha perforato il polmone. Poi il fendente letale inferto alla giugulare.

Lo ha stabilito l’autopsia effettuata sul corpo della studentessa palermitana, uccisa dal collega di facoltà Stefano Argentino, reoconfesso. Ci sono volute diverse ore per ricostruire la dinamica delle coltellate all’obitorio del Policlinico di Messina, gli accertamenti del medico legale Elvira Ventura Spagnolo (nominata dalla procura) è finito soltanto questa sera.

Intanto i carabinieri avrebbero trovato un coltellino a circa 150 metri di distanza dal luogo in cui è stata uccisa la giovane lunedì scorso a Messina. Ecco le prime ipotesi degli inquirenti.

Fiaccolata in ricordo di Sara Campanella

La madre di Argentino: “Mi ha telefonato: voleva uccidersi”

"Lunedì pomeriggio mi ha chiamato mio figlio, disperato, dicendo che voleva salutarmi perché si stava per uccidere. Io sono rimasta sconvolta e gli ho chiesto il perché, lui mi ha parlato di un fallimento della sua vita, dell'incapacità di provare sentimenti”. Lo ha detto ai carabinieri, a cui ha chiesto di rendere dichiarazioni spontanee, Daniela Santoro, madre di Stefano Argentino. “Io, che stavo andando ad Avola in auto, ho deciso di partire per Messina per andarlo a prendere. Del delitto, al telefono, non mi ha detto nulla”, ha aggiunto.

Trovato un coltellino sul luogo del delitto

Proseguono con importanti novità le indagini per fare luce su tutte le fasi dell'omicidio di Sara Campanella, la 22enne di Misilmeri uccisa a Messina dal compagni di università. I carabinieri avrebbero trovato un coltellino, a circa 150 metri di distanza dal luogo del delitto. L'ipotesi, che dovrà trovare la conferma da altri accertamenti, è che si tratti della lama utilizzata dal 27enne di Noto, Stefano Argentino, per colpire la ragazza.

I genitori lo avrebbero portato al b&b di Noto

I militari stanno anche ricostruendo come il ragazzo abbia lasciato Messina, anche sulla base delle dichiarazioni spontanee che la madre ha fatto ai carabinieri della Compagnia Sud. Sarebbe stata lei con il marito, dopo aver ricevuto la telefonata del giovane, a prenderlo per portarlo nel b&b di Noto dove poi è stato trovato dai militari.

Nel viaggio di ritorno, il giovane avrebbe manifestato la volontà di farla finita e in questo modo i genitori avrebbero voluto evitare il possibile suicidio

Lunedì i funerali a Misilmeri

Il corpo di Sara Campanella potrebbe essere portato domani a Misilmeri, dove la studentessa viveva con la famiglia: qui domenica è prevista una camera ardente, mentre lunedì alle 10.30 si svolgeranno le esequie. Le amministrazioni della cittadina del Palermitano e di Messina hanno proclamato il lutto cittadino in concomitanza con il funerale che avra' luogo nella Chiesa di San Giovanni Battista, a Misilmeri. In segno di cordoglio e partecipazione, saranno sospese tutte le manifestazioni pubbliche previste per quel giorno, le bandiere comunali saranno esposte a mezz'asta sugli edifici pubblici e tutta la cittadinanza e' stata invitata ad osservare un minuto di silenzio.