Santanchè in trincea "Mai pensato di dimettermi Pronta a chiarire in Aula" Meloni: ne sono felice

di Elena G. Polidori

"Non capisco come si possa parlare di rinvio a giudizio se non ho mai ricevuto neppure un avviso di garanzia... è incomprensibile". Daniela Garnero Santanchè, ministra del Turismo, ostenta tranquillità. Da Ischia, dov’è scesa per un evento sul turismo (Ecr Party), non mostra alcun tentennamento rispetto all’inchiesta che la vede coinvolta e che da giorni – ovvero da quando Report di RaiTre l’ha messa in onda – sta creando imbarazzi al governo. Tutti, almeno a parole, la difendono, ieri anche il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani ("la Santanchè rimane al suo posto, io sono garantista – ha voluto sottolineare – e non condanno nessuno fino al terzo grado di giudizio, utilizzare l’arma della giustizia per fare politica è sbagliato, non è un principio liberale"), ma qualcosa comincia comunque a scricchiolare nella maggioranza.

L’altro giorno era stato il capogruppo della Lega, Riccardo Molinari, a invocare un "chiarimento in Aula" della Santanchè, in modo da fugare ogni dubbio, ma ieri è arrivata addirittura Giorgia Meloni a invitare, in qualche modo, la sua amica e ministra a fare il passo verso l’emiciclo, un gesto che, secondo fonti vicine alla maggioranza, "servirebbe a evitare al governo sovraccarichi di tensione interna", ora che il Mes è diventata una partita bollente e l’escalation della guerra oltre che alla questione legata alle nomine, non aiuta: "Penso non ci sia nessun problema – ha detto la premier Meloni, rispondendo così anche alle pressioni del suo partito, FdI, ma anche di Forza Italia, seppur più morbide – è una richiesta legittima del Parlamento. Sono contenta che la ministra Santanchè abbia dato la sua disponibilità, l’ho vista tranquilla in queste ore come sono tranquilla io". Parole che qualcuno (più di uno, ndr) ha interpretato come un pressing verso la ministra del Turismo a cui Santanchè a risposto subito con spavalderia. "Se sarà formalizzata la richiesta, sarò fiera e orgogliosa di farlo". Quanto alle dimissioni, invocate per lo più dalle opposizioni, da Capri la ministra aveva risposto: "Non esiste. Non ci sono. E non sono nella testa di nessuno della maggioranza". E a Repubblica spiega: "Non mi ha chiesto Meloni di andare in Parlamento. L’ho deciso io e risponderò puntualmente su ogni questione sollevata. Anzi, devo dire che il mio partito Fratelli d’Italia mi ha sconsigliato di presentarmi in Senato, perché teme costituisca un precedente".

Ma qualcuno sull’uscita di scena di Santanchè ci sta riflettendo. E proprio dentro la maggioranza, dove si fa ancora notare che al di là del riferire in Aula, se fosse formalizzato un rinvio a giudizio, allora per la Meloni sarebbe impossibile non intervenire. Le opposizioni lo sanno e, dunque, attaccano, come ha fatto anche ieri Elly Schlein, segretaria del Pd, consapevole di toccare un nervo scoperto della maggioranza: "Mi sembra si sia svegliata anche la Meloni – ha detto ieri infatti la segretaria del Pd, al Pride di Milano –. Abbiamo depositato una interrogazione per chiedere conto anche del fatto che quella società sia in debito verso lo Stato per 2,7 milioni". Stessa musica da Giuseppe Conte: "Dire che parlerà non è sufficiente. C’è un aspetto giuridico e uno morale che non possiamo sottovalutare".