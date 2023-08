Santa Margherita Ligure, accoltella a morte il vicino dopo una lite

Roma, 20 agosto 2023 - Lite condominiale finisce in tragedia a Santa Margherita Ligure dove questa notte un uomo ha ucciso il suo vicino a coltellate. Un 58enne è finito in manette per l'omicidio di Alessio Grana, 35 anni.

Secondo una ricostruzione dei fatti la vittima si sarebbe presentata alla porta del vicino alterata, ieri in via Costemezzana. Forse sotto effetto di stupefacenti o alcol lo avrebbe aggredito a bastonate. Il 58enne a quel punto avrebbe afferrato un coltello conficcandolo nel torace dell'aggressore, poi ha chiamato i soccorsi.

Il sospetto è stato medicato in ospedale a Lavagna, poi è stato portato in caserma dove, assistito dal suo avvocato Claudio Zadra, è stato dal magistrato di turno ed è stato arrestato per omicidio.

Un accoltellamento tra vicini nella notte anche in un'abitazione di Orvieto. Un uomo è rimasto ferito e i carabinieri sono riusciti ad evitare che la situazione degenerasse. Il presunto aggressore è stato deferito in stato di libertà alla procura della Repubblica di Terni per lesioni personali aggravate.