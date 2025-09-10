Sanremo, brutale aggressione a un turista disabile: arrestati tre giovani. Si cerca il quarto complice

Sanremo, 10 settembre 2025 – Un turista disabile con problemi motori è stato inseguito, preso a pugni e picchiato con delle sedie mentre passeggiava con amici per strada a Sanremo. Tre giovani sono stati arrestati dalla polizia mentre cercavano di fuggire dalla folla infuriata. Per loro l’accusa è di lesioni gravi, la vittima della brutale aggressione è un 21enne piemontese.

Dopo il pestaggio, avvenuto tra la folla di passanti, i tre ragazzi – tutti stranieri di 21, 18 e 19 anni – sono stati bloccati dalla polizia. È successo nelle prime ore del mattino di domenica 7 settembre in via Gioberti a Sanremo. Si cerca il quarto complice, ripreso dalle telecamere ma sparito nel nulla.

La ricostruzione dell’aggressione

I poliziotti del locale commissariato stavano transitavano nei pressi della via quando hanno notato due auto ferme in mezzo alla strada e una calca di persone intente a richiedere aiuto. Gli agenti hanno trovato il 21enne riverso al suolo e tre giovani che stavano cercando di scappare, ma sono riusciti a bloccarli.

Dalle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza della zona, è emerso che il disabile – dopo aver trascorso una serata con amici nei locali del lungomare – è stato inseguito dai quattro sconosciuti che gli urlavano delle frasi in una lingua straniera. Gli aggressori hanno raggiunto la vittima in via Gioberti, luogo in cui si è consumata l'aggressione. Dopo aver sferrato alcuni colpi contro di lui, i quattro lo hanno anche picchiato con delle sedie in plastica prese nel dehors di un locale poco distante da lì.

Il racconto dei testimoni e il video del pestaggio

Una volta bloccati i tre aggressori, gli agenti hanno sentito alcuni testimoni e acquisito un video significativo dei momenti del pestaggio. Dalle immagini è emerso che al pestaggio aveva partecipato anche una quarta persona, riuscita a fuggire pochi minuti prima.

La brutale aggressione è scattata apparentemente senza motivi e con particolare crudeltà, continuando a colpire la vittima anche quando ormai era a terra, inerme e indifesa. Tenuto in considerazione che i tre amici potessero darsi alla fuga, poiché residenti all'estero, e potessero reiterare il reato, i poliziotti li hanno sottoposti a fermo di indiziato di delitto per lesioni gravi. Il 21enne vittima dell'aggressione, con una condizione clinica pregressa già complessa, è stato trasportato in ospedale e ha riportato lesioni con prognosi di 45 giorni.

L’arresto e il foglio di via

Al termine degli atti di rito, come disposto dal sostituto procuratore di Imperia, gli autori sono stati accompagnati nella Casa Circondariale di Sanremo. Inoltre, il questore della provincia di Imperia ha emesso nei confronti dei tre autori identificati il provvedimento del foglio di via obbligatorio dal comune di Sanremo per un periodo di quattro anni.