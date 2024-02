Sanremo, due studenti investiti da un camion pirata. Sono gravissimi: è caccia all’autista

Sanremo, 23 febbraio 2024 – Due studenti travolti da un camion (o un furgone) che poi è fuggito. Sono una ragazzina e un ragazzino di 13 e 15 anni le vittime del gravissimo incidente avvenuto questa mattina a Bussana al Mare, frazione di Sanremo. Era circa le 7.30 quando un mezzo – molto probabilmente un camion – li ha investiti, per poi scappare senza prestare soccorso.

Gli studenti sono stati portati in ospedale in codice rosso (foto d'archivio)

Dove è successo

L’impatto è avvenuto in via Frantoi Canai di Bussana al Mare, su una strada che collega il Mercato dei fiori di Sanremo – dove si trovano le aule di un istito alberghiero – all’Aurelia. Sembra che i due studenti fossero da poco scesi dall’autobus alla fermata del vicino supermercato.

Codice rosso: sono gravi

I due ragazzi sono stati immediatamente portati in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Borea di Sanremo e poi trasferiti in elisoccorso a Pietra Ligure per la gravità delle loro condizioni.

Si cercano indizi sul pirata

Sul posto, è arrivata la polizia: gli agenti hanno già acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza del vicino ‘Mercato dei fiori’ – nella zona c’è un istituto alberghiero – per cercare tracce del camion.

In aggiornamento

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui