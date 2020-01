Roma, 19 gennaio 2020 - Ennesima polemica sul Festival di Sanremo 2020, ancora una volta legata al mondo femminile, dopo le accuse di sessimo rivolte ad Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse. La partecipazione alla manifestazione canora del rapper Junior Cally ha suscitato profonda indignazione da parte delle esponenti politiche di Pd, Lega e M5s.

Laura Moschini, ricercatrice e cofondatrice dell'Osservatorio di genere della Università Roma Tre, ha inviato una segnalazione alla commissione di Vigilanza Rai sottolineando come il rapper, in gara a Sanremo con il brano 'No grazie', abbia in passato firmato brani con versi sessisti, sboccati e violenti. L'appello è stato condiviso e rilanciato da un gruppo di esponenti del Pd: ''Come donne del Pd condividiamo totalmente questo giudizio e l'appello che giriamo al Presidente della Rai, all'Ad Salini, alla Commissione Parità Rai al Parlamento e alle Autorità preposte''.

Anche la candidata leghista Lucia Borgonzoni tuona: "Junior Cally sul palco di Sanremo è disgustoso. Uno che incita al femminicidio, allo stupro, alla violenza non può esibirsi fra i big del festival nazional popolare più famoso del Paese davanti a un pubblico di famiglie, giovani e bambini. E' indegno. Come donna prima di tutto e come politico - aggiunge la candidata alla presidenza dell'Emilia Romagna - denuncio con rabbia questo scempio, è un'offesa a tutte le donne, uno schiaffo alle famiglie delle vittime di femminicidio. Uno che canta 'l'ho ammazzata, le ho strappato la borsa. C'ho rivestito la maschera' mentre si muove davanti a una giovane ragazza legata mani e piedi a una sedia e con un sacchetto sulla testa, mentre cerca, inutilmente, di liberarsi non è arte. E' schifo, violenza, aberrazione". Sulla stessa linea la senatrice del Movimento 5 Stelle Cinzia Leone, vicepresidente della commissione di inchiesta sul fenomeno del femminicidio, condanna fortemente la partecipazione del rapper.

Anche Lucio Malan, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato, si unisce al coro: "Nel brano 'Strega' c'è il femminicidio di una ragazza preceduto da un rapporto sessuale e seguito dal furto della borsetta, senza un accenno di condanna e di dissociazione".

Il rapper romano, all'anagrafe Antonio Signore, classe 1991, affida ad una nota del suo management la replica ufficiale. Oltre a sottolineare che la posizione di Junior Cally è "contro il sessismo e contro la violenza sulle donne'', l'entourage del cantante puntualizza che le canzoni finite nel mirino sono state "pubblicate da anni in un età in cui Junior Cally era più giovane e le sue barre erano su temi diverse da quelle di oggi''. Si pone inoltre l'accento sul fatto che "l'arte può avere un linguaggio esplicito e il rap, da sempre, fa grande uso di elementi narrativi di finzione e immaginazione che non rappresentano il pensiero dell'artista". Ricordando infine, per restare in tema sanremese, come "molti artisti che hanno calcato il palco dell'Ariston (in gara o come ospiti) hanno usato frasi più che esplicite".