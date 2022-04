Sanna e le altre premier del Nord In casa e al governo comanda lei

di Roberto Giardina Al nord comandano le donne. Su nove paesi tra Scandinavia e repubbliche baltiche, senza dimenticare l’Islanda, sette hanno premier donne. In Italia aspettiamo sempre un capo di governo e un presidente della Repubblica che non sia un uomo. Non siamo gli unici, per la verità, anche i francesi hanno preferito finora i signori al governo. Al sud siamo inguaribili maschilisti? Nella classifica internazionale in base alla situazione sociale delle donne, al primo posto troviamo la Norvegia, seguita dalla Svizzera, dalla Danimarca e dalla Svezia. Noi ci classifichiamo al 28esimo posto su 167 paesi, ma in Europa siamo in coda. Al nord solo la Lettonia e la Norvegia hanno premier uomini, ma anche a Oslo fino allo scorso ottobre era primo ministro la conservatrice Erna Solberg, 60 anni. È un caso o esiste una ragione? La domanda riceve molte risposte da sociologi e esperti di politica internazionale, troppe per avere un’opinione sicura. Qualcuno arriva a spiegare il predominio femminile con il clima. In Finlandia o in Norvegia per lunghi mesi si è costretti a vivere in casa, dove finisce per comandare la madre e la moglie, e gli uomini finiscono per preferire le donne anche al governo del paese. Le donne che arrivano in Parlamento o diventano ministre sono scelte dagli uomini, e non piacciono di solito alle elettrici. Forse per capire perché al nord ci siano al comando più donne che uomini basterebbe studiare le loro biografie. La finlandese Sanna Marin è la più giovane premier al mondo, eletta a 34 anni il 19 dicembre de 2019. Socialdemocratica, sposata con Markus, ha una figlia, Emma di quattro anni. "Ma io ho due madri, e da piccola mi sentivo inesistente perché non osavo dire ai compagni di non avere un padre". I genitori si separarono infatti quando lei ...