Sanguettoli, il coach: "Marco è stato unico. A 16 anni si capiva già dove sarebbe arrivato"

Sanguettoli, che fa? Piange? "No, perché? Cosa è successo?". Un altro Marco (Belinelli), che lei conosce bene, ha annunciato il suo ritiro. "Era nell’aria. Si era intuito. Anzi, conoscendolo, mi chiedevo quando avrebbe rotto gli indugi per fare conoscere il suo pensiero. Ha fatto le vacanze. Quest’anno se le è godute. E adesso dice basta".

Dici Beli e tutti pensano non solo al titolo Nba. Ma a un certo Marco Sanguettoli, detto Murphy. Lei, il suo primo allenatore. "Mi fa piacere. Ma ha fatto tutto lui, Marco".

Cosa possiamo dire di questa carriera? "Io e te ci conosciamo da una vita. In tutti questi anni abbiamo sempre parlato di Marco. Dei suoi progressi, dei suoi successi. Dei suoi canestri e dei suoi movimenti".

Ci dia un titolo per riassumere la parentesi sportiva di Marco. "Forse non sarò molto originale. Ma il primo concetto che mi viene in mente è questo". Quale? "Una carriera bellissima".

Racconti il suo Beli. "Una persona squisita, che ha ottenuto il massimo, dal punto di vista sportivo dal suo corpo e grazie anche alla sua mente. Un fenomeno dal punto di vista tecnico. Ma non solo. Un esempio per i giovani".

Perché un esempio? "Beh, il talento è chiaro, c’era. E ha fatto tanto. Ma Beli non s’è mai tirato indietro. Ogni cosa che ha raggiunto o ha conquistato, l’ha ottenuta perché è stato capace di sacrificarsi. Di allenarsi come e più degli altri".

Commosso per il ritiro? "No, ma un motivo c’è". Quale? "Ho seguito passo dopo passo la carriera di Marco. E al di là delle vittorie o delle sconfitte, ha sempre preso la decisione giusta. Se ha deciso di smettere, significa solo una cosa. Che il suo corpo ha detto basta. Ma noi...".

Noi? "Noi dobbiamo essere contenti e felici. Non perché Marco si ritira, è chiaro, ma perché abbiamo avuto la fortuna di vivere al suo fianco un’avventura bellissima".

Il primo flash su Beli? "Ce ne sono tanti. Difficile". Proviamo a sceglierne uno. "Allora dico tra i 15 e i 16 anni. Non c’è stato un momento particolare. Ma in quell’anno è cresciuto fisicamente. Prima era bellino da vedere, in campo si muoveva con padronanza ed eleganza. E si intuiva che avrebbe potuto avere una carriere luminosa...".

Quindi? "Quando il fisico si è adeguato alla crescita tecnica, abbiamo capito che avrebbe avuto una bella carriera". Da titolo Nba? "Questo no. Ma...". Dica. "Dico no per un motivo semplice. Prima di lui – e dopo non c’è stato nessuno – mai un italiano aveva toccato questi vertici. E’ un po’ come il primo uomo sulla luna".

Già, solo che il nostro Neil Armstrong viene da San Giovanni in Persiceto. E l’ha cresciuto lei. "Sono stato fortunato". Ma lei è uno zio, un fratello o un secondo padre? "Spero un amico. Ci siamo seduti a tavola, non tanto tempo fa. E’ stato bello. Ma lui ha fatto tutto da solo. Anzi...".

Merito suo? "No, ha avuto e ha una famiglia che gli ha trasmesso valori importanti. Marco li ha tenuti a mente. E poi...". Poi? "Beh, ha vinto ovunque, ha vinto nella Nba. Ma gli amici suoi sono gli stessi di vent’anni fa. Non ha mai cambiato faccia".

Dica la verità. "Lo faccio sempre". Si sente un po’ campione Nba? "Nemmeno per sogno. Quel titolo è solo di Marco. Auguro a tutti gli allenatori dei settori giovanili, però, di poter vivere un’esperienza come la mia. Accompagnare Marco è stato bello e gratificante".

Rimpianti? "No. Ci siamo messi a ridere solo su un aspetto. Nella famosa cena di cui dicevo prima". Su cosa avete riso? "Ha vinto scudetti, un titolo Nba, EuroCup e Supercoppa. Con me, a livello giovanile, solo un secondo e un terzo posto tra under 17 e under 19. Ma è bello così".

Alessandro Gallo