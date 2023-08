Sandro Salmoiraghi, il pioniere dell’automazione: "A 90 anni sempre al lavoro. Sfido l’intelligenza artificiale"

Milano, 28 agosto 2023 – Alla cerimonia per i primi sessant’anni dell’azienda si è rifatto a John Fitzgerald Kennedy: "Non chiederti cosa il tuo Paese può fare per te ma piuttosto quello che tu puoi fare per il tuo Paese". E per Sandro Salmoiraghi, 90 anni, settanta dei quali dedicati alla sua impresa, la risposta non poteva essere che una. "Ho sempre lavorato e cercato di fare da solo, senza chiedere aiuti e sovvenzioni alle istituzioni", racconta l’imprenditore, presidente e fondatore, nel 1963, della Salmoiraghi Spa, storica azienda meccatronica, tra i pionieri dell’automazione in Italia ed esportatrice di tecnologia in 18 Paesi del mondo. "Cosa ho dato all’Italia? Ho creato occupazione, generato Pil e anche reddito nella bilancia commerciale, visto che quest’impresa esporta ai massimi livelli: il 99 per centro della sua produzione".

A novant’anni compiuti tutti i giorni in azienda…

"La molla ce l’ho nel sangue. Ereditata da mio padre Giuseppe, a lungo direttore generale del Cotonificio Cantoni. Mi ha dato l’inquadramento giusto. Le tradizioni familiari contano. Nella formazione giovanile come nell’approccio al lavoro".

Lei, lo ha raccontato di recente, la vocazione dell’imprenditore ce l’aveva sin da bambino.

"Nel maggio del 1944, nel pieno della guerra mondiale, abitavamo sul lago di Como e in quelle notti di primavera il rombo dei motori dei B52 anglo-americani diretti a bombardare le città tedesche andava avanti per ore. Gli aerei lanciavano bengala appesi a piccoli paracadute che illuminavano a giorno il paesaggio. Quando trovavo uno di quei paracadute lo prendevo per giocarci. Finché mia mamma non ne intercettò uno e, esaminandolo con attenzione, osservò: “Sembra seta, ma non lo è”. Ne tagliò un lembo, avvicinò un fiammifero, sfregò tra le dita il residuo carbonioso, lo annusò e sentenziò: “È roba chimica”. Questo è stato il mio primo incontro con il nylon, che avrebbe poi improntato la mia vita professionale".

Il primo lavoro?

"Le prime celle di raffreddamento per il nylon. Le producevamo per le aziende tessili che lavoravano con il filo sintetico. C’era il boom del poliestere, che avrebbe soppiantato la seta e le fibre naturali. Io e mio fratello Angelo avevamo una piccola officina a Monza e una manciata di operai".

Poi è arrivata la grande occasione.

"Nel 1975 il direttore della Snia di Napoli mi telefona: “Salmoiraghi”, mi dice, “lunedì i miei si mettono in sciopero perché sono stanchi di muovere bobine a mano. Bisogna inventarsi qualcosa: pensaci e proponi”. Le bobine di filo sintetico erano diventate pesanti, dieci chili l’una, il problema era come movimentarle. È nato così il primo doffer, all’inizio semi-automatico e poi sempre più sofisticato, con funzionalità sempre maggiori: la macchina di oggi muove 24 bobine e 400 chili di carico".

Oggi, più che macchinari, la sua impresa esporta magazzini automatici e interi sistemi di movimentazione per impianti di produzione industriale.

"Sono impianti che racchiudono decine di macchine integrate tra loro. Nel packaging, settore per noi strategico, i materiali d’imballo cambiano continuamente e gli impianti devono adeguarsi. Realizzando impianti su misura, abbiamo un processo di ricerca e sviluppo che lavora tutto l’anno. Si parte sempre da un foglio di carta bianco per arrivare a strutture robotizzate capaci di coprire anche 100.000 metri quadri di superficie".

Chi c’è al suo fianco?

"I miei figli, Antonella e Giorgio, mi seguono da vent’anni. Lei si occupa della parte amministrativa e finanziaria, lui di quella commerciale".

Operare in Brianza ha influito sul suo successo?

"Offre un tessuto di subfornitori senza eguali; c’è una diversificazione produttiva come in nessun altro angolo d’Italia".

Il brianzolo lavora di più?

"Anche. C’è un culto del lavoro paragonabile, forse, solo a quello dei veneti. La fabbrica sotto, la casa sopra: il modello è questo".

L’Italia come se la cava nel settore in cui opera lei?

"È seconda in Europa".

Cosa pensa dell’intelligenza artificiale?

"Che andrà utilizzata in tutti i campi, purché lo si faccia con onestà".

Come a dire?

"Servono regole perché il progresso avvenga in modo corretto".

C’è chi teme che farà sparire milioni di posti di lavoro.

"Lo si diceva, all’inizio, anche della macchina a vapore. Come quell’invenzione, l’intelligenza artificiale rivoluzionerà il mondo del lavoro. Ma dopo i primi scossoni si troverà un equilibrio e arriveranno nuove opportunità. Dietro l’intelligenza artificiale c’è comunque quella umana".

Entrerà anche da voi?

"L’evoluzione delle tecnologie di movimentazione di materiali sfrutta dati elaborati come fa l’intelligenza artificiale. Per questo stiamo testando la possibilità di utilizzarla. Il problema, però, è che mancano le competenze".

Problema diffuso, oggi.

"Dal saldatore al programmatore di software c’è una carenza di professionalià difficile da colmare. Anche se la strada c’è. E la conoscono tutti".

Quale?

"Creare maggiore connessione tra il mondo del lavoro e quello universitario. Il divario si sta allargando proprio per effetto del progresso vertiginoso delle tecnologie".

Le nuove generazioni sono tecnologiche per nascita prima che per vocazione.

"Ma per crescere, aggiornarsi, servono passione e volontà di farlo. In questo eravamo forse più dotati noi, ragazzini del dopoguerra".

Cosa avevate di speciale?

"La fame. Mancava tutto e farcela era una prerogativa irrinunciabile. A me quella situazione ha dato le ali".