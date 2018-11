Città del Vaticano, 15 novembre 2018 - Natale 'sabbioso', quello di quest'anno in piazza San Pietro. Sono arrivate le 700 tonnellate di sabbia jesolana originaria delle Dolomiti che serviranno a 'scolpire' il "Sand Nativity", il monumentale presepe di sabbia che verrà realizzato da quattro scultori provenienti da diversi Paesi: Richard Varano (Usa), Ilya Filimontsev (Russia), Susanne Ruseler (Olanda), e Rodovan Ziuny (Repubblica Ceca). L'opera verrà inaugurato venerdì 7 dicembre.

Un gruppo di operai, con l'aiuto di una ruspa, hanno cominciato a realizzare ieri la base che ospiterà la natività. Il presepe sarà espressione della tradizione di sculture di sabbia jesolana e verrà costruito su una superficie di circa 25 metri quadrati e costituita da un bassorilievo di 16 metri di lunghezza, 5 di altezza e 6 di profondità.

LE FASI - La prima fase del presepe - informa una nota vaticana - sarà una piramide di sabbia, che verrà alzata sabato nella piazza, dopo la formazione dei cassettoni nei quali la sabbia viene pressata. Poi, fra il 19 e il 20 novembre verrà montata la copertura, cioè, la struttura di protezione. La fase della scolpitura, invece, si realizzerà dal 21 novembre fino ai primi giorni di dicembre, e le ultime 48 ore (5-6 dicembre) saranno riservate alle finiture.

L'ALBERO - All`alba di giovedì 22 novembre giungerà invece a San Pietro l`albero di Natale, un abete rosso proveniente dalla Foresta del Cansiglio, provincia di Pordenone. Venerdì 16 novembre si avvierà l`operazione di legatura dei rami e lunedì mattina, 19 novembre, verrà tagliato dal Corpo Forestale locale. A seguire l`addobbo e le decorazioni che saranno fornite dalla Direzione dei Servizi Tecnici del Governatorato, mentre il sistema di illuminazione, a basso impatto ambientale e consumo energetico minimo, sarà offerto dalla Osram.

Le due delegazioni delle comunità che hanno donato l`albero: la diocesi di Concordia-Pordenone e la Regione Friuli Venezia Giulia e quanti hanno lavorato dal Patriarcato di Venezia (Comune di Jesolo, Veneto) alla realizzazione del presepe di "Sand Nativity". saranno ricevuti in udienza a mezzogiorno del 7 dicembre da Papa Francesco in Vaticano. Nel pomeriggio, alle 16.30, avrà luogo quindi la cerimonia ufficiale in cui sarà inaugurato il presepe e sarà attivata l`illuminazione dell`albero. Il Pontefice, come tradizione, vi farà visita il 31 dicembre dopo il Te Deum nella Basilica vaticana.

LO SMONTAGGIO - Si inizierà a sbaraccare tutto il 13 gennaio 2019, domenica del Battesimo del Signore, data ufficiale in cui si chiude il periodo natalizio: il presepe ritornerà sabbia, e l`albero verrà affidato a una ditta specializzata per il riutilizzo solidale del materiale legnoso.