Foggia, 28 aprile 2018 - Paura in una fabbrica di San Severo di Foggia, dove si sono verificate due esplosioni una dopo l'altra. Si tratta di un laboratorio di fuochi di artificio dei fratelli Del Vicario che si trova nella zona di Rignano. Due persone ferite sono state trasportate in ospedale, ma non è ancora chiaro quali siano le loro condizioni.

Sul posto i carabinieri per le indagini oltre ai mezzi di soccorso e i vigili del fuoco che stanno mettendo in sicurezza l'area.

Notizia in aggiornamento.