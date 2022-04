San Marino processava gli omosessuali Ora ha il primo presidente gay al mondo

di Donatella Filippi Fino al 2004 a San Marino l’omosessualità era considerata un reato da punire con il carcere. Da ieri la piccola Repubblica è il primo Stato al mondo ad avere un capo di Stato dichiaratamente gay. Paolo Rondelli, 58 anni, ex vicepresidente di Arcigay Rimini, è uno dei due Capitani Reggenti del Titano, insieme a Oscar Mina della Democrazia cristiana. Resteranno in carica per i prossimi sei mesi, fino a quando il Consiglio grande e generale, il parlamento sammarinese, eleggerà i successori. Quattro lauree, esponente del movimento civico Rete e dirigente della Pubblica amministrazione in pensione, Rondelli è anche stato a lungo ambasciatore di San Marino negli Stati Uniti. In tema di diritti civili negli ultimi 18 anni la Repubblica a due passi dalla Romagna ha fatto diversi passi avanti. Dal 2004, anno in cui l’omosessualità fu depenalizzata, a suon di referendum e riforme il Titano si è messo al passo con i tempi. Nodo cruciale il 2018 quando sono state approvate le unioni civili. Restando in tema di libertà e diritti, nel 2021 è stato approvato anche il referendum sull’aborto. In realtà, il divieto per l’omosessualità è stato abolito a San Marino nel 1864, ma nel 1974 si adottò un nuovo codice penale che conteneva l’articolo 274. Articolo in base al quale i rapporti omosessuali potevano essere puniti con la reclusione da 3 mesi a un anno, se fossero stati continuati abitualmente o avessero causato uno scandalo pubblico, ma non vi è alcuna testimonianza che quell’articolo sia mai stato applicato. Articolo abrogato soltanto 30 anni dopo, appunto nel 2004. In tempi più recenti, tre anni fa, il parlamento sammarinese ha anche approvato una proposta per aggiungere il termine ‘orientamento sessuale’ nella Costituzione. Proposta non approvata in Consiglio con la maggioranza qualificata di 39 voti, e così il testo ...