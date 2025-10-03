San Francesco. Eventi e memorie: "Un simbolo per tutti"

San Francesco come simbolo di un ‘comune sentire’, di un bagaglio di valori condivisi che va oltre le divisioni politiche, della volontà di promuovere la cultura della pace con un messaggio che arriva da Assisi, città gemellata con Betlemme. Parte da questo assunto il lavoro del Comitato nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario (1226-2026) della morte del santo di Assisi, istituito dalla legge 140 del 2022 – uno degli ultimi atti del governo Draghi – per promuovere in Italia e all’estero un ampio programma culturale, dedicato alla figura del Patrono d’Italia. Il calendario di iniziative (ancora in fieri), che nel corso del prossimo anno vedranno la presenza ad Assisi del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e di papa Leone XIV, è stato presentato ieri alla Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio, all’indomani dell’approvazione definitiva al Senato della legge che ripristina il 4 ottobre la festa nazionale abolita nel ’77.

"L’ottavo centenario è una scadenza che si muove in continuità con l’anno giubilare ancora in corso. Ce ne interessiamo per ciò che San Francesco ha ancora da insegnare al mondo 8 secoli dopo, per il suo significativo valore civile. Non è da trascurare l’unanimità con cui è stata approvata la proposta di legge sulla festa nazionale. Non era assolutamente scontata", ha spiegato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano sottolineando l’importanza del "senso di responsabilità" nel "trovare una non contrapposizione" come sta succedendo nella poco distante aula della Camera su Gaza e la Global Sumud Flotilla.

Le celebrazioni si apriranno ufficialmente il 10 gennaio 2026, quando nella Basilica di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola, si terrà il rito di apertura dell’VIII Centenario del Transito di San Francesco. "Assisi è pronta a vivere il grande centenario del 2026, ad essere cuore pulsante di una festa nazionale che unisce l’intero Paese e ad accogliere milioni di pellegrini e turisti da ogni parte d’Italia e del mondo, rilanciando i valori francescani, che sono vivi, forti e universali" ha detto il sindaco di Assisi, Valter Stoppini.

"San Francesco è di tutti, il che non significa che chiunque possa arruolarlo sotto qualsiasi bandiera in modo strumentale bensì che tutti abbiamo bisogno di lui e della sua opera", è il messaggio, ripreso da Mantovano, lanciato dal presidente del Comitato Davide Rondoni.