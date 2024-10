Sammy Basso ’beato’. Già raccolte 3mila firme

A pochi giorni dalla scomparsa di Sammy Basso (foto), biologo e attivista affetto da progeria, il web si mobilita per chiedere di dare avvio al suo processo di beatificazione: la petizione lanciata su Change.org dall’account "Teologia su TikTok" ha raccolto già tremila adesioni. Nell’appello i promotori spiegano tra l’altro che "Sammy Basso è stato un esempio personale di santità cristiana e virtù; un esempio per tanti giovani, una speranza per tanti malati, un esempio per tutti".