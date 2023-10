Saman, svolta al processo: "Il fratello andava indagato". I giudici: sue dichiarazioni nulle

Doveva essere il giorno in cui il fratello di Saman Abbas avrebbe raccontato nel processo per l’omicidio della sorella quanto da lui visto e sentito in casa quando aveva 16 anni. Ovvero il presunto piano, a opera dei genitori, dello zio e dei due cugini, per uccidere la 18enne di Novellara (Reggio Emilia) che rifiutò le nozze combinate con un connazionale in Pakistan. Invece ieri la Corte d’Assise, presieduta dal giudice Cristina Beretti, lo ha spogliato della veste di semplice testimone. E lo ha rivestito con quella di indagato in procedimento connesso, nella specie per il delitto principale di omicidio, con la quale sarà chiamato a deporre martedì, giorno in cui potrà rispondere o avvalersi della facoltà di non farlo.

Un diritto al silenzio che pesa come un macigno sulla pubblica accusa, dato che il giovane era il teste-chiave dalla Procura: è stato lui a indicare nello zio Danish Hasnain l’esecutore materiale della morte, dopo un cambiamento che lo portò "a voler dire tutta la verità". Il tribunale ha accolto in pieno l’eccezione sollevata nella scorsa udienza dalle difese dei cugini Nomanulhaq Nomanulhah, Ikram Ijaz e dello zio Hasnain, secondo cui il fratello di Saman Abbas doveva essere indagato già dal maggio 2021. Lui allora fu iscritto nel registro dalla Procura minorile per violenza privata (per avere costretto in concorso Saman a rientrare in Pakistan), procedimento connesso a quello principale in cui fu sentito per tre volte nel maggio 2021, ma senza un difensore. Da qui ieri è stata dichiarata inutilizzabilità delle dichiarazioni e anche dell’incidente probatorio del 18 maggio 2021: in pratica la sua testimonianza è stata azzerata.

La Procura dei minori chiese il 15 giugno e ottenne dal gip l’archiviazione della violenza privata, dopo aver avuto gli atti dalla Procura. Un provvedimento ritenuto "non idoneo a superare le criticità riscontrabili sulla mancata iscrizione del minorenne, da parte della competente Procura, per concorso in omicidio". La Corte poi rileva "precisi indizi di reità" ricavabili dalle dichiarazioni al pm del 21 maggio, dall’incidente probatorio e dalle telefonate intercettate, in base a cui doveva essere iscritto tra gli indagati. È lui stesso a riferire che, sebbene consapevole della premeditazione dell’omicidio, per lo scavo della fossa e la riunione tra il padre, lo zio Hasnain e il cugino Arfan Amjad, "mostrò nella sera del 30 aprile 2021 ai genitori le chat tra Saman e Ayub Saqib", il fidanzato osteggiato dalla famiglia di lei. Poi disse che Hasnain "gli suggerì di rimanere fuori dall’ottica delle telecamere della casa": una conferma "che era stato edotto di ciò che stava per accadere". E poi un messaggio che gli inviò la zia inglese Shamza Batool il primo maggio 2021, poche ore dopo la sparizione di Saman: "Dopo aver chiamato inutilmente Hasnain, la zia diede al ragazzo le dritte su cosa dovessero dire alle forze dell’ordine". Nonché intercettazioni ambigue col padre Shabbar Abbas il 20 maggio 2021, proprio sul messaggio con Batool: "Anch’io sono stato costretto a dire così, cosa dovevo fare?".