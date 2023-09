Saman, la gioia spezzata. Il fidanzato: "Aveva paura ma volevamo sposarci". E il padre di lei non parla

Indossava una maglia candida con la scritta ‘Simplicity’, il fidanzato di Saman Abbas. Forse un intimo desiderio, dopo la devastante vicenda che lo ha unito alla 18enne pakistana di Novellara (Reggio Emilia), trovata sepolta sotto terra. Un amore, il loro, che si è tinto di nero dopo che lei, secondo la Procura, sarebbe stata uccisa dai parenti stretti che la volevano invece sposata a un cugino in Pakistan. Ieri si è ritrovato faccia faccia con loro, ora imputati per omicidi o. E per un attimo è stata fatta ascoltare anche la voce della ragazza uccisa. Lui, Ayub Saqib, 26 anni, ha ricostruito la sua storia con la giovane, i concitati momenti prossimi alla scomparsa e le minacce subite dal padre di lei, Shabbar Abbas (che ieri si è avvalso della facoltà di restare in silenzio), e dallo zio Danish Hasnain, imputati assieme alla madre di Saman e a due cugini. E anche su quelle che il padre di Saman avrebbe fatto ai suoi parenti in Pakistan nel gennaio 2021: ieri è stato proiettato il video girato là, quando Abbas, incontrando il fratello di Saqib assieme al fratello della madre Nazia Shaheen, li avrebbe minacciati di morte se il 26enne si fosse ostinato a voler sposare Saman.

"Nel 2020 ho conosciuto Saman su Tik Tok. L’ho vista per la prima volta a Bologna il 16-17 gennaio 2021. La incontrai tre-quattro volte a Bologna, poi nell’aprile 2021 a Roma". Il ragazzo si è costituito parte civile affidandosi all’avvocato Barbara Iannuccelli. Saqib ha parlato degli otto giorni trascorsi insieme nella Capitale: "Lei lasciò la comunità l’11 aprile 2021 e venne da me direttamente a Roma, dove lavoravo, perché dovevamo sposarci. Prima ne avevamo solo parlato, poi abbiamo preso la decisione nel periodo a Roma, altrimenti sarebbe tornata in comunità e sarebbe stato difficile. Allora comprammo l’abito da sposo per me, che fu scelto da Saman. Invece il vestito di Saman glielo mandò mia madre". Poi ci si è soffermati sul nodo delle carte utili per le nozze. "Chiesi informazioni a un amico. Era indispensabile avere il passaporto e servivano altri documenti. Io avevo il passaporto, Saman no". Ha affermato che "la decisione che Saman tornasse a casa l’avevano presa insieme". L’avvocato difensore Mariagrazia Petrelli ha proiettato in aula una conversazione tra Saman e un’educatrice della comunità di Bologna, in cui la 18enne scriveva iall’operatrice che era stato Saqib a convincerla di andare a casa a prendere i documenti.

"Non è vero – ha ribattuto lui –. Io non ho forzato Saman", Poi ha parlato quando il 22 aprile 2021 a casa di Saman andarono i carabinieri: "Saman mi riferì che i carabinieri le chiesero perché fosse tornata, lei rispose ‘per i documenti’ e che sapeva che la sua vita era in pericolo ma doveva prenderli". Saqib ha anche accennato ai loro momenti insieme: "Lei diceva che quando era con lui era felice, perché la sua famiglia era pericolosa". E poi che "quando lei partì da Roma, mi disse di avvisare i carabinieri se non io non avessi avuto sue notizie per due giorni. Cosa che io feci il 4 maggio 2021". E che il 30 aprile 2021 ha sentito Saman "per l’ultima volta alle 23.32 tramite messaggio. Lei mi era sembrata preoccupata, aveva paura. Saman – ha aggiunto – mi diede i nomi dei parenti che avrebbero potuto farle qualcosa di male".