Saman e quel macabro presentimento Nelle chat fece i nomi dei suoi carnefici

NOVELLARA (Reggio Emilia)

Le foto di lei che fuma una sigaretta con il suo amato, in ginocchio con una rosa in mano, mentre sfoggia fiera un pellicciotto nero e la pancia scoperta. Le immagini custodite nel telefono del fidanzato di Saman Abbas, agli atti del processo, raccontano tutta l’umanità della 18enne pakistana uccisa nella notte fra il 30 aprile e il 1° maggio 2021.

Nelle stesse chat con Saqib, pochi giorni prima di morire, Saman aveva messo nero su bianco il suo macabro presentimento. Un elenco coi nomi, gli indirizzi e i numeri di telefono dei familiari e dei personaggi che a suo dire le avrebbero potuto fare del male; lo ha fatto tre mesi prima di sparire nel nulla. Saman Abbas il 4 febbraio 2021 li inviò al fidanzato in una chat, acquisita dai carabinieri di Reggio Emilia e ora agli atti. Ci sono i cinque rinviati a giudizio per l’omicidio: i genitori, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen (latitanti in Pakistan) lo zio Danish Hasnain, i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq, arrestati nei mesi scorsi dopo la fuga all’estero. Oltre a loro, Saman segnalava anche il fratello minore, un altro cugino e un altro zio, che non risultano indagati e anche il promesso sposo pakistano. Nelle carte al processo ci sono anche intercettazioni, verbali, deposizioni. E anche il castello di bugie messo in piedi dallo zio Danish Hasnain, l’uomo che nel novembre scorso ha deciso di collaborare con la magistratura indicando il luogo di sepoltura della giovane. Prima che lui portasse gli investigatori nel rudere nelle campagne indicando il punto esatto in cui scavare. Di fatto collocandosi sul luogo del delitto. Durante la permanenza in carcere (fu arrestato nel 2021 a Parigi, in fuga) aveva tentato più volte di depistare le indagini. Dalle sue conversazioni in cella (sapendo di essere intercettato) arrivarono indicazioni fuorvianti, captate durante le conversazioni con compagni di cella e operatori. A più riprese disse: "Saman è viva... tu sei intelligente... Se fosse morta la polizia l’avrebbe già trovata... ". Danish disse che se fosse uscito sarebbe stato in grado di trovarla in poco tempo. In altri momenti, invece, il volume della tv viene alzato repentinamente per coprire le voci o viene volontariamente oscurata la telecamera di sorveglianza in cella.

b. s.