Roma, 9 giugno 2021 - "Ho sentito che dicono uccidiamola, una cosa del genere". Così Saman Abbas, la 18enne pachistana scomparsa a Novellara lo scorso 30 aprile, in un messaggio audio al fidanzato diffuso dalla trasmissione 'Chi l’ha visto' su Rai3. La giovane racconta quello che ha sentito dire ai suoi genitori.

La ragazza chiede spiegazioni alla madre: "Mia madre mi ha detto non parliamo di te, parliamo di una ragazza che è scappata in Pakistan", racconta Saman al compagno nell'audio. Il ragazzo - alla stessa trasmissione - ha raccontato che il padre di Saman "voleva farle sposare un uomo in Pakistan ma lei ha detto no. Le ha detto a me piace l'Italia e c'è un ragazzo che mi piace".

Per la procura di Reggio Emilia la ragazza è stata uccisa perchè aveva rifiutato un matrimonio combinato in Pakistan. E i suo corpo non è stato ancora ritrovato.

Saman Abbas ultime notizie

Intanto, è avvenuta oggi la consegna da parte della polizia francese ai Carabinieri di Reggio Emilia, al posto di frontiera di Ventimiglia, di Ikram Ijaz, uno dei due cugini di Saman. L'uomo è stato arrestato il 29 maggio scorso a Nimes dalle autorità di polizia d'oltralpe su mandato di arresto europeo, emanato dal Tribunale di Reggio Emilia, su richiesta della locale Procura. L'arrestato sarà condotto al carcere di Reggio Emilia.