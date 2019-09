Roma, 11 settembre 2019 - Per il caso dell'uso indebito di voli di Stato da parte dell'ex ministro Matteo Salvini, la Procura regionale del Lazio della Corte dei Conti ha disposto l'archiviazione del procedimento. Il fascicolo esplorativo era stato aperto sul presunto utilizzo indebito di 35 viaggi aerei a bordo di velivoli a disposizione della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per la magistratura contabile, che ha trasmesso il fascicolo, per quanto di competenza, alla procura di Roma, "non sono emersi dall'istruttoria elementi sufficienti per sostenere in giudizio una contestazione di responsabilità amministrativa". Il fascicolo era stato avviato sulla base di alcune notizie di stampa per verificare se vi fosse stato uno spreco di risorse pubbliche legato a un uso improprio degli aerei da parte dell'ex ministro.

Nel provvedimento si cita la normativa vigente che prevede come i voli di Stato debbano "essere limitati al Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Corte costituzionale, salvo eccezioni che debbono essere specificamente autorizzate". Nel caso "i velivoli sono stati acquistati per finalità prettamente operative e non per il trasporto di autorità, neanche per agevolare lo svolgimento della loro attività istituzionale". Alla luce di ciò i giudici ritengono "illegittima la scelta di consentire l'uso dei menzionati velivoli per la finalità di trasporto aereo del Ministro e del personale al seguito" ma "considerato che i costi sostenuti per tale finalità non appaiono essere palesemente superiori a quelli che l'Amministrazione dell'interno avrebbe sostenuto per il legittimo utilizzo di voli di linea da parte del Ministro e di tutto il personale trasportato, al suo seguito" non si può "dimostrare la sussistenza, nella fattispecie, di un danno erariale, né, a fortiori, di procedere a una sua quantificazione".