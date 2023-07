Salvini studia nuove sanzioni: "Pronti a togliere la patente a chi abbandona gli animali"

Prima di tutto, patente sospesa o revocata per chi commette l’odioso reato dell’abbandono degli animali. Poi, impegno a promuovere l’accesso alle spiagge per gli amici a quattro zampe. E infine, migliori condizioni di trasporto aereo per cani e gatti come avviene sui treni. Sono queste le tre delle iniziative che il vicepremier e ministro Matteo Salvini intende sostenere. Gli uffici del Mit stanno valutando la possibilità di inserire la sospensione o la revoca del titolo di guida nelle ipotesi più gravi per coloro che sono sorpresi ad abbandonare un animale in strada, in aggiunta alle pene già previste. Salvini, inoltre, si è impegnato a portare all’attenzione dell’Anci il tema dell’accesso alle spiagge degli animali. E a promuovere tramite Enac l’attivazione di tavoli di lavoro per il trasporto degli animali in aereo.