Parma, 22 febbraio 2019 - Sul muro esterno del liceo Marconi di Parma è apparsa una scritta di minaccia con firma anarchica: "Spara a Salvini e mira bene", in nero e a caratteri cubitali. Immediata ma serena la reazione del ministro e vicepremier leghista: "Sono indignato per questa istigazione alla violenza, ovviamente non mi fanno paura e mi aspetto condanna da tutto il mondo della politica, della cultura e dell'informazione. Vedremo...", risponde. Pochi giorni fa il ministro dell'Interno aveva espresso soddisfazione per l'arresto di un gruppo di anarco-insurrezionalisti che sarebbero stati responsabili, tra le altre cose, di un ordigno contro una sede della Lega ad Ala, in Trentino, nell'ottobre dello scorso anno. Il Viminale ha anche diffuso un report con la mappatura dei centri sociali più pericolosi.

Le reazioni non sono mancate, soprattutto da esponenti politici leghisti. Il governatore del Veneto Luca Zaia parla di "un'istigazione all'omicidio vera e propria, tanto violenta quanto inaudita. Ma anche preoccupante perché non è la prima e conferma l'esistenza di un clima d'odio inaccettabile per un Paese democratico". Zaia rivolge al ministro la sua solidarietà "istituzionale e umana". E aggiunge: "Un ministro incaricato di occuparsi della sicurezza degli italiani è vittima di minacce di morte che nessuno deve provare a derubricare all'azione di spavaldi, furfantelli o personaggi che hanno avuto una vita difficile. Vanno chiamati e trattati per quello che sono: veri e propri, pericolosi, delinquenti".

Per il senatore Roberto Calderoli le scritte "sono l'ennesimo attacco (per fortuna solo dimostrativo) contro le nostre istituzioni e contro la nostra democrazia". E ricorda che "da mesi, soprattutto tra Milano e Torino, si stanno ripetendo scritte spray, volantini o manifesti che inneggiano al ritorno della lotta armata e indicano nei giudici o nei poliziotti i nemici". Salvini, continua Calderoli, "è diventato il principale bersaglio di questa violenza senza nome, senza volto, senza divisa o senza bandiera. Questo brutto clima inevitabilmente mi ricorda il clima d'odio che si respirava quarant'anni fa. Purtroppo qualche cattivo maestro continua a soffiare sul fuoco, demonizzando l'avversario politico, alimentando l'odio che sta iniziando a tradursi in violenza".

Arrivano poi la solidarietà dei sottosegretari all'Interno Stefano Candiani e Nicola Molteni, mentre il ministro della Famiglia Lorenzo Fontana, vicesegretario federale della Lega, dice: "Solidarietà a Matteo Salvini. Se pensano di spaventarci si sbagliano di grosso. Avanti con le nostre battaglie".