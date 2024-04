Salvini blinda il salva-casa: "Non è una marchetta. Misura di giustizia sociale"

La strategia corre su due binari, con un obiettivo unico. I due binari sono le vicende politico-elettorali (leggi: Bari) e le questioni economiche (leggi: ’salva-casa’). L’obiettivo è rassicurare sull’unità della coalizione di centrodestra al governo. Matteo Salvini fa sentire la propria voce da Bari, ma cerca di stemperare le tensioni. Prova a tirare la volata al consigliere regionale leghista Fabio Romito, anche se i partiti del centrodestra non hanno ancora ufficializzato il loro candidato a sindaco di Bari. Il vicepremier ci tiene però a sottolineare che, a fronte di un centrosinistra diviso, "il centrodestra a Bari e in Puglia, dopo anni di divisioni, rappresenta l’unità e la compattezza".

E proprio per ostentare unità e stemperare le tensioni con Forza Italia sul salva-casa, Salvini ha voluto subito precisare che la norma da lui proposta "non è una marchetta elettorale", come ha denunciato il leader della Cgil Maurizio Landini, "ma un’opera di giustizia ed equità" sociale, quindi, "non c’entra nulla con il Superbonus e con le ville abusive", aggiungendo su questo punto una nuova rassicurazione rivolta ad Antonio Tajani. Il leader di Forza Italia si è detto infatti nuovamente pronto a vigilare affinché il ’salva-casa’ non si riveli un condono, soprattutto dopo l’allarme sui bonus ristrutturazioni che potrebbero sforare i 200 miliardi. "Possiamo pure sanare qualche piccola cosa, non a chi ha fatto mostri sulle spiagge", ha sottolineato il ministro degli Esteri.

Salvini tiene il punto, ribadendo che "la legge ‘salva-casa’ riguarda milioni di famiglie che per piccole difformità interne alle abitazioni, magari ereditate dai nonni, dai genitori o dai precedenti proprietari o inquilini, non sono pienamente proprietarie del loro appartamento, non lo possono vendere e rogitare". Quanto ai tempi, il leader leghista auspica "che entro la fine di aprile il lavoro di ascolto con cooperative, ingegneri, acrhitetti, Confindustria, diventi un testo definito su cui ragionare".

Ma prima del salva-casa, ci sono altre incombenze. Domani infatti il Cdm approverà il Def. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, l’ha definito "asciutto", ma gravano ancora incognite. Una su tutte: il conto, salato, del Superbonus. La giornata risolutiva dovrebbe essere oggi: l’Agenzia delle Entrate fornirà al Mef il consuntivo delle ultime comunicazioni raccolte fino al 4 aprile sugli sconti in fattura e le cessioni dei crediti dei bonus edilizi per le spese del 2023 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese del 2020, 2021 e 2022.

Il nodo resta quello del debito. Nella Nadef l’indebitamento netto di quest’anno era fissato al 4,3% del Pil e il debito al 140,1%. Il governo sarebbe propenso a mantenersi il più possibile in linea con quelle stime. Gli ultimi conteggi sui bonus li ha forniti il sottosegretario Federico Freni: oltre 210 miliardi. Una cifra monstre che supera il Pnrr e impressiona anche alla luce dell’allarme lanciato dagli scienziati sull’arretramento della sanità pubblica per mancanza di fondi. Già dal Def di domani, afferma il segretario di Anaao-Assomed, Pierino Di Silverio, il governo "deve fare una scelta coraggiosa: riconoscere l’esigenza più grande di questo Paese, salvare i due pilastri del welfare-state, sanità e istruzione. Tutto il resto è secondario".

red. pol.