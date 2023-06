Salvini, il Senato nega l’autorizzazione a procedere sul caso Carola Rackete. “Frasi insindacabili”

Roma, 28 giugno 2023 – Nessuna autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Carola Rackete. L’Aula del Senato ha accolto la relazione della Giunta delle immunità del 28 febbraio che ritiene le parole dell’allora ministro dell’Interno coperte da insindacabilità. I voti a favore sono stati 80, 60 i no e 5 gli astenuti.

La vicenda

Salvini era accusato di diffamazione continuata e aggravata per le opinioni espresse su Carola Rackete, all’epoca dei fatti comandante della Sea Watch 3, la nave della ong tedesca impegnata nel soccorso di 53 migranti nella zona SAR libica il 12 giugno 2019. La Procura di Milano aveva chiesto l’autorizzazione a procedere, ma la Giunta per le Immunità di Palazzo Madama, a maggioranza, ha chiesto all'Assemblea di deliberare che "le dichiarazioni rese dal senatore Matteo Salvini costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione". Quindi il voto dell’Aula dove ha prevalso il sì alle richieste della Giunta e quindi il no all’autorizzazione a procedere. Sessanta i voti contrari espressi nell'Emiciclo e 5 gli astenuti. Contro il parere della Giunta M5s, Pd e Avs. Astenuti gli esponenti di Azione-Italia.

Il legale della Rackete

"Che dire? Notizia attesa e scontata. È l'insindacabilità dell'insulto”, commenta l’avvocato Alessandro Gamberini, legale di Carola Rackete, dopo la decisione del Senato. “È interessante notare come il Parlamento abbia ritenuto un'opinione espressioni come 'zecca tedesca’, che qualificano chi le pronuncia ben più di una donna che è stata costretta a subirle”, aggiunge.