Salviamo le vite È vietato perdere tempo

Gabriele

Canè

Sei ragazzi su una Fiesta sono tanti. Soprattutto prima dell’alba, dopo la discoteca, che non è un luogo di perdizione, certo, ma dove la musica stordisce, e qualche drink in compagnia è la normalità. Quattro morti sono troppi. Tutti in un una volta, in un attimo. E le 420 vittime della strada da giugno ad oggi solo nei week end, giovani e giovanissimi, sono un’enormità. Punto. Adesso potremmo sfogliare gli archivi e fare copia e incolla dei mille commenti, appelli, propositi detti e scritti negli anni in tante domeniche in cui un uomo in divisa ha bussato alla porta di una famiglia per dire che un figlio non tornerà più a casa. Cose vere, non banali: gli inviti alla prudenza, la necessità di una maggiore vigilanza, di una accresciuta severità, di una più approfondita educazione.

Per non parlare della manutenzione delle strade, di una segnaletica visibile. Pensate che una legge obbligava i comuni a spendere la maggior parte degli incassi ricavati dalle multe in sicurezza stradale. Bene, mai vincolo fu più disatteso, fino ad essere di fatto cancellato. Ora un’altra legge giace nei meandri del Parlamento italiano: è il rinnovato codice della strada, più rigoroso, severo. Lo ha ricordato ieri Salvini sollecitandone la discussione e l’approvazione. Peccato che le Camere siano due, che facciano due volte la stessa cosa, che si perda sempre un sacco di tempo. Intendiamoci: non pensiamo che le nuove norme avrebbero dimezzato la terribile contabilità di questa estate. Ma se solo le vittime fossero state 419 e non 420 avremmo avuto un fiore in meno ai bordi dell’asfalto. Più anni di cilindrata ridotta per i neo patentati, o il casco per i monopattini, sono mattoncini del grattacielo della sicurezza. Che non dobbiamo però stancarci di costruire. In cui nessun dettaglio o accessorio deve essere trascurato. Perché, purtroppo, sulle strade si continuerà a morire. Ma così è tanto. Troppo.