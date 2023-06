Salvatore Vassallo "Asse conservatore in Ue è la sfida per entrambi"

Salvatore Vassallo, politologo, l’incontro Macron-Meloni è nato per parlare di Expo 2030, ma secondo lei la ricucitura è reale o dettata dalla convenienza del momento?

"Al di là dell’ordine del giorno, arriva alla fine di negoziati importanti tra i due paesi soprattutto sul fronte dell’immigrazione, soprattutto dopo le mosse di Meloni nella costruzione di quello che possiamo chiamare gergalmente ‘Mediterraneo allargato’, con l’Italia che si sta facendo ponte tra Europa e nord Africa.

Certo, in passato Meloni non è stata tenera con la Francia sul fronte africano…

"Ha candidamente bollato la Francia di atteggiamenti ‘coloniali’, cosa che a Macron non avrà fatto piacere... Ma ora la premier ha bisogno della copertura europea per portare a casa il suo progetto di rilancio dello sviluppo dei territori nord africani, in chiave non solo di controllo dell’immigrazione, ma anche come partner per le forniture energetiche. E poi c’è l’altro aspetto di questo incontro, quello politico".

Dica.

"Macron è al secondo mandato e non è previsto per lui un terzo mandato, dunque non potrà più essere quello che spesso è stato in passato, ovvero il baricentro di tutto il sistema europeo e potrebbe essere tentato da svolere un ruolo di cerniera in un nuovo assetto politico che veda un asse tra liberali, conservatori e popolari".

Un Macron che si sposta a destra?

"È possibile, in prospettiva. Non scordiamoci che ultimamente alcuni liberali storici come Marc Rutte hanno avuto una torsione fortemente conservatrice e anche se ritengo improbabile che Macron possa andare sulla scia di Rutte, non ritengo invece impossibile che il presidente francese possa puntare a riavvicinare alcune forze politiche storicamente lontane per governare il cambiamento possibile che si prospetta in Europa alle prossime elezioni. Su questo penso che Meloni e Macron potrebbero continuare a parlarsi e per una possibile intesa futura".

Elena G. Polidori