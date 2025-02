Salvatore Sinagra è uscito dal coma. L’annuncio (e la gioia) dei familiari del 30enne aggredito a Lanzarote

Roma, 13 febbraio 2025 - Salvatore Sinagra si sta risvegliando dal coma, la gioia della famiglia del siciliano 30enne finito in ospedale a fine gennaio a Lanzarote (Canarie) dopo esser stato brutalmente aggredito da un uomo senza motivo. La felicità e la speranza espressa in una story su Instagram da Vito e Andrea Sinagra, fratello e padre di Salvatore: "Finalmente un po' di luce in fondo al tunnel! Il nostro Salvatore sta tornando tra di noi".

"Alterna momenti di lucidità al sonno, parla e accenna a muoversi. Non è perfettamente cosciente ma risponde bene pur restando in terapia intensiva ci dà buone speranze", si legge nel post.

La famiglia di Sinagra, originaria di Favignana, è stata abbracciata da tutta l'isola nel momento difficile e ha voluto ringraziare "la comunità favignanese" per il sostegno dopo l'aggressione subita da Salvatore, così come le autorità italiane per il supporto prestato e il personale dell'ospedale Doctor Negrín di Gran Canaria in cui è ricoverato. "Eccellenti, veramente professionali, molto umani e sempre disponibili".

L'aggressore, un 25enne di Lanzarote, è stato arrestato e mandato in carcere preventivo. "L'ho colpito a mani nude e sono fuggito", ha raccontato in tribunale mentre confermavano in carcere preventivo, senza cauzione, con l'accusa di lesioni gravi.