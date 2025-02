Un uomo fermato per il pestaggio di Salvatore Sinagra a Lanzarote

Las Palmas, 2 febbraio 2025 – C’è un fermo a Lanzarote per l’aggressione a Salvatore Sinagra, il barista 30enne di Favignana che versa in gravissime condizioni dopo essere stato pestato brutalmente fuori da un

bar di Playa del Carmen, una delle principali località turistiche dell'isola delle Canarie.

Ieri alle 23 gli agenti della Guardia Civil spagnola hanno preso in custodia un uomo sospettato di essere l’autore dell’aggressione ai danni del giovane siciliano avvenuta lo scorso 26 gennaio. Non si conosce al momento il suo nome.

Non è caduto dunque nel vuoto l’appello del padre della vittima, Andrea Sinagra, pescatore delle Egadi, che chiedeva giustizia per suo figlio, la cui vita ora è appesa a un filo. Salvatore ha subito un delicato intervento alla testa per la rimozione di un ematoma. Anche nel caso in cui sopravvivesse potrebbe dover affrontare danni cerebrali.

Notizia in aggiornamento