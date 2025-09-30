Salvatore Ocone, l’orrore a colpi di pietra e 12 ore in fuga: chi è l’uomo che ha massacrato la sua famiglia, moglie e figli

Paupisi (Benevento) – È durata 12 ore la fuga di Salvatore Ocone, l’agricoltore 58enne di Paupisi (Benevento) accusato di aver ucciso all'alba nel suo letto la moglie, Elisa Polcino di 49, colpendola alla testa con una pietra. Una vera e propria caccia all'uomo quella messa in piedi dalle forze dell'ordine per fermare il fuggitivo, rintracciato dopo essere stato avvistato dall'elicottero dei carabinieri a 70 km di distanza, a Ferrazzano, nella vicina provincia di Campobasso. Lì l'orrore è stato completato dalla scoperta del corpo senza vita del figlio 15enne che era con lui in auto. Con loro anche la figlia di 16 anni, ricoverata in ospedale in gravi condizioni: la ragazza ha riportato la frattura della teca cranica, ha perso diverso sangue ma non ci sono ferite provocate da armi da taglio. Non è escluso dunque che sia stata colpita con una pietra, come la madre. Non è ancora chiaro se l'uomo - che secondo i suoi amici era stato in passato colpito dalla depressione - abbia colpito anche i figli già in casa o nel corso della fuga.

Elisabetta Polcino con il marito Salvatore Ocone

Il delitto all’alba, l’allarme della suocera e la fuga in auto

Il femminicidio alle prime ore del giorno, poco prima dell'alba. Prima la lite, poi i colpi alla testa. Elisa Polcino è morta sul colpo. A trovare il suo cadavere è stata la suocera. A differenza delle altre mattine, non era uscita di casa per accompagnare i figli a scuola. E così la donna si è insospettita. Abita nella stessa villetta e prima aveva anche sentito alcuni rumori sospetti. Abbastanza per decidere di salire a controllare che fosse tutto a posto. È stato così che ha scoperto il corpo di Elisa senza vita. "Quando mia zia è entrata - riferisce una parente della coppia - ha iniziato ad urlare". A chi le chiede se tra Elisa e Salvatore ci fossero state altre liti, risponde che "c'erano come in tutte le famiglie". "Salvatore era una persona molto tranquilla, non so da cosa sia scaturito quello che ha fatto. Non stava molto bene, aveva problemi di salute". C'è chi ricorda quella volta in cui l'uomo si spogliò in piazza e chi sottolinea che quando stava male e “aveva una crisi” si rifugiava nelle chiese della zona: a Paupasi, il piccolo centro in provincia di Benevento, sono in molti a sottolineare che il Ocone fosse una persona con “problemi di salute manifesti”.

Verso i 25 anni di matrimonio

Salvatore e Elisabetta, per tutti Elisa, avrebbe celebrato il 19 ottobre prossimo i 25 anni di matrimonio. "Eravamo pronti a festeggiarli - dice il parroco Cosimo Iadanza - nulla lasciava presagire quel che è accaduto". Circostanza che non fa che aggravare il dolore tra i 1.400 abitanti del piccolo comune sannita. I vicini, i parenti, al pari dei carabinieri, confermano che tra i due non c'erano mai state ruggini, né erano mai state denunciate violenze.

La casa dove è stata trovata morta Elisa Polcino (nel riquadro in alto). Nel riquadro in basso Salvatore Ocone

Il terzo figlio, il maggiore, a Rimini per lavoro

Per tutta la giornata il paese ha seguito col fiato sospeso la fuga dell'uomo temendo soprattutto per la sorte dei due ragazzi. In salvo il terzo figlio, il più grande, che è stato raggiunto dalla notizia della tragedia familiare mentre era a Rimini per lavoro. Avvertito di quanto successo, ha fatto rientro a casa. Gli altri due, invece, non essendo entrati a scuola avevano destato l'allarme in paese. Subito sono scattate le ricerche condotte dai carabinieri del Nucleo Provinciale, diretti dal colonnello Enrico Calandro. A setacciare il territorio anche un elicottero, che si è rivelato poi fondamentale per rintracciare l'auto dell'uomo.

Il blitz a Ferrazzano

L'ultima volta che la macchina di Ocone, una Opel, è stata vista, è stato intorno alle 6, ed era ancora in paese. Poi il nulla per dodici ore fino al ritrovamento avvenuto poco dopo le 18 nel comune molisano di Ferrazzano, a 70 km da Paupisi. Una volta preso, l'uomo è stato condotto in stato di fermo nella caserma dei carabinieri di Campobasso.

Il sindaco: “Comunità sconvolta”

"La nostra comunità è sconvolta - dice il sindaco di Paupisi Salvatore Coletta - il nostro è un paese tranquillo, qui non è mai successo nulla del genere. Ho partecipato ad una festa in paese, c'erano anche loro due ed erano tranquilli".

Quella foto sui social

Ma i social raccontano un'altra storia, come spesso accade. Su Facebook, sul profilo a nome Elisa Salvatore Ocone, è tutto fermo al 2018. Nella foto del profilo ci sono lei ed il marito: sorridono e brindano davanti alla torta per il suo 40esimo compleanno. Con loro i figli, anche loro sorridenti in un ritratto di famiglia fermo a sette anni fa. Istantanee sgualcite dal tempo che appartengono ad un'altra vita: la realtà, oggi, è quella di due vite spezzate e una terza appesa ad un filo.