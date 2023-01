23 gen 2023

Salvatore Baiardo e la malattia di Messina Denaro: "Non ne ha per molto"

Nuove rivelazioni nell'intervista a 'Non è l'Arena': "Chi mi ha detto che poteva essere arrestato a breve? Non posso dirlo in tv. Ho visto il passaggio di mano dell'agenda rossa di Borsellino". La frase a Massimo Giletti: "Lei sta rischiando parecchio"